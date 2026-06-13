Свириденко: уряд готує додаткову фінансову підтримку для прифронтових громад

Уряд працює над збільшенням фінансової підтримки прифронтових громад та планує розподілити додаткові дотації місцевим бюджетам, які найбільше постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, разом із керівником Офісу Президента Кирилом Будановим було проведено нараду за участю представників уряду та народних депутатів, під час якої обговорили ключові питання соціальної підтримки прифронтових регіонів та визначили першочергові кроки для їхньої підтримки.

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Наразі у 216 громадах десяти прифронтових областей проживають понад шість мільйонів людей. Попри складну безпекову ситуацію, там продовжують працювати школи, лікарні, підприємства та комунальні служби.

"Наш пріоритет – забезпечити людям належний рівень підтримки, зберегти стійкість та економічну активність прифронтових громад", – наголосила Свириденко.

Окрему увагу учасники наради приділили підтримці дітей. Йшлося про розміщення дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, а також допомогу дітям загиблих українських Захисників і Захисниць.

За словами очільниці уряду, наразі держава реалізує комплексний пакет із 60 програм підтримки для прифронтових територій. Він охоплює сферу освіти, медицини, соціального захисту та розвитку місцевої економіки.

Зокрема, у межах програм безпечної освіти будуються підземні школи та дитячі садки, а понад 728 тисяч учнів забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням.

У медичній сфері передбачені доплати медичним працівникам, продовження фінансування лікарень та адресна підтримка лікарів.

Також держава продовжує допомагати внутрішньо переміщеним особам, соціально вразливим категоріям населення та українським виробникам через програми "Зроблено в Україні".

Окремим напрямом залишається підготовка громад до опалювального сезону. У межах Планів стійкості населені пункти забезпечують резервними джерелами електроживлення, теплопостачання та водопостачання.