Bloomberg: МВФ погодив новий транш для України майже на $700 млн

Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні черговий транш кредиту, попри невиконання однієї з попередніх умов.
Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.
За даними співрозмовників, кредитор і уряд України досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement), що відкриває шлях до отримання близько $700 млн фінансової допомоги. Офіційне оголошення угоди очікується найближчим часом.
Водночас для набуття чинності рішення ще має бути затверджене радою директорів Міжнародний валютний фонд, голосування якої очікується в липні.
Як зазначає Bloomberg, фонд погодився відкласти до липня виконання вимоги щодо запровадження в Україні податку на додану вартість для посилок вартістю до 150 євро. Наступний перегляд програми співпраці між МВФ та Україною запланований на вересень.
- 27 травня місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд.
- Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд.
- Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди – на початку червня, вересня та грудня, у разі успіх яких Україна зможе отримати двічі по SDR0,50 млрд (близько $0,72 млрд), а також ще SDR0,70 млрд (близько $1,01 млрд).
- Загалом нова програма передбачає сукупний обсяг зовнішнього фінансування України за участі міжнародних партнерів $136,5 млрд у базовому варіанті та $146,3 млрд – у негативному.