Bloomberg: МВФ погодив новий транш для України майже на $700 млн

МВФ погодився відкласти до липня виконання вимоги щодо запровадження в Україні податку на додану вартість для посилок.

Міжнародний валютний фонд погодився виділити Україні черговий транш кредиту, попри невиконання однієї з попередніх умов.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, обізнані з перебігом переговорів.

За даними співрозмовників, кредитор і уряд України досягли домовленості на рівні персоналу (staff-level agreement), що відкриває шлях до отримання близько $700 млн фінансової допомоги. Офіційне оголошення угоди очікується найближчим часом.

Водночас для набуття чинності рішення ще має бути затверджене радою директорів Міжнародний валютний фонд, голосування якої очікується в липні.

Як зазначає Bloomberg, фонд погодився відкласти до липня виконання вимоги щодо запровадження в Україні податку на додану вартість для посилок вартістю до 150 євро. Наступний перегляд програми співпраці між МВФ та Україною запланований на вересень.

27 травня місія Міжнародного валютного фонду прибула до Києва для першого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF на $8,1 млрд.

Нова програма EFF для України загальним обсягом $8,1 млрд через затягування війни замінила попередню чотирирічну програму на $15,6 млрд, відкриту у березні 2023 року, за якою було отримано дев’ять траншів на загальну суму $10,6 млрд.

Перший транш нової програми обсягом SDR1,11 млрд ($1,5 млрд) надійшов до держбюджету на початку березня цього року. На цей рік заплановано три перегляди – на початку червня, вересня та грудня, у разі успіх яких Україна зможе отримати двічі по SDR0,50 млрд (близько $0,72 млрд), а також ще SDR0,70 млрд (близько $1,01 млрд).