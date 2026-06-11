Запорізька АЕС вчергове втратила зовнішнє електроживлення

Станом на ранок 11 червня Запорізька АЕС знеструмлена. Станція втратила зовнішнє електроживлення під час тривоги.

Про це повідомили у Міненерго.

«Під час повітряної тривоги тимчасово окупована росією Запорізька АЕС втратила зовнішнє електроживлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Наразі станція залишається знеструмленою. Чергова втрата зовнішнього живлення на окупованій ЗАЕС створює загрозу ядерній та радіаційній безпеці», – зазначили у міністерстві.

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Унаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Херсонській областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Енергетики роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово.

Застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнатися на офіційних ресурсах своїх операторів системи розподілу.

Також українців закликають перенести активне енергоспоживання на денний час - з 10:00 до 15:00. У вечірні години просять ощадливо використовувати електроенергію - з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на систему.