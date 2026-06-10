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У Міненерго заявили про ризики для ядерної безпеки через російські атаки

Удари РФ по енергооб'єктах України створюють додаткові ризики для безпечної роботи ядерної інфраструктури.

У Міненерго заявили про ризики для ядерної безпеки через російські атаки
Фото: Міенерго

Заступник Міністра енергетики України Анатолій Куцевол взяв участь у засіданні Ради керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії у Відні, де поінформував міжнародних партнерів про ризики для ядерної і радіаційної безпеки через обстріли РФ.

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Під час виступу Анатолій Куцевол наголосив, що питання ядерної безпеки в Україні є невіддільним від стану енергетичної системи держави, яка зазнає регулярних атак з боку російської федерації.

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За його словами, удари по об’єктах генерації, підстанціях та електромережах створюють додаткові ризики для безпечної роботи ядерної інфраструктури.

"Ядерна безпека в Україні нерозривно пов’язана з безпекою енергетичної системи. Російські атаки на об’єкти генерації, підстанції та мережі створюють додаткові ризики для безпечної роботи ядерних об’єктів і становлять загрозу не лише для України, а й для всієї Європи", – зазначив заступник міністра.

Окрему увагу він приділив ситуації на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Куцевол підкреслив, що стабільне зовнішнє електропостачання є критично важливою умовою безпечної експлуатації станції, однак регулярні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України призводять до його порушень.

Також заступник міністра поінформував учасників засідання про нещодавні атаки росії на об’єкти ядерної інфраструктури, зокрема пошкодження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива в Чорнобильській зоні відчуження та наслідки удару по Новому безпечному конфайнменту над зруйнованим четвертим енергоблоком ЧАЕС.

"Атаки на об’єкти ядерної інфраструктури та інфраструктуру поводження з відпрацьованим ядерним паливом створюють неприйнятні ризики для України, сусідніх держав і міжнародної спільноти загалом. Такі дії не можуть ставати звичним явищем і потребують належної міжнародної реакції", – наголосив Анатолій Куцевол.

Він також підкреслив важливість подальшої присутності місій МАГАТЕ на українських ядерних об’єктах, що забезпечує незалежний моніторинг і об’єктивну оцінку безпекової ситуації.

Заступник міністра наголосив, що єдиним довгостроковим рішенням для гарантування безпеки на Запорізькій АЕС є її деокупація, демілітаризація та повернення під повний контроль України.

На завершення він подякував державам-членам МАГАТЕ за підтримку України та закликав міжнародних партнерів продовжувати спільні зусилля для зміцнення ядерної та енергетичної безпеки.

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