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Посадовців армійського корпусу підозрюють у поборах із військових

Підозри отримали: начальник логістики – заступник командира корпусу, начальник відділу логістики штабу та офіцер організаційно-планового відділу логістики.

Посадовців армійського корпусу підозрюють у поборах із військових
Посадовців армійського корпусу підозрюють у поборах
Фото: прокуратура

За процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону повідомлено про підозру трьом посадовцям армійського корпусу: начальнику логістики – заступнику командира корпусу, начальнику відділу логістики штабу та офіцеру організаційно-планового відділу логістики.

За даними слідства, військовослужбовців вносили до документів як таких, що виконували бойові або спеціальні завдання, що давало підстави для нарахування додаткової винагороди. За включення до відповідних рапортів з підлеглих, за версією слідства, вимагали гроші.

Слідство вважає, що схему в грудні 2025 року організував начальник логістики – заступник командира корпусу, залучивши двох підлеглих. У лютому 2026 року начальник відділу логістики за його вказівкою поставив підлеглому офіцеру вимогу систематично передавати кошти за включення його та інших військовослужбовців до рапортів на виплату «бойових».

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Як встановило слідство, відмова від таких виплат могла спричинити негативні наслідки під час проходження служби.

23 березня 2026 року один із підозрюваних отримав 40 тис. грн за включення військовослужбовців до рапортів на виплату додаткової винагороди за лютий. Згодом він зажадав ще 36 тис. грн за березень, а також доручив зібрати 154 тис. грн з інших військових. Загалом йшлося про 190 тис. грн, які підозрювані отримали 29 квітня у службовому кабінеті.

28 травня посадовців затримали після одержання ще 44 тис. грн неправомірної вигоди. Загальна сума коштів, яку наразі інкримінує слідство, становить 274 тис. грн.

Під час обшуків за місцями проживання підозрюваних, в автомобілях та на території військового корпусу вилучили документацію щодо нарахування і виплати додаткової винагороди, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, планшет, а також 343 тис. грн, 9 900 доларів США та 80 євро.

Трьом посадовцям інкримінують одержання неправомірної вигоди. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави, яку підозрювані внесли.

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