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Речник МЗС: Україна веде переговори щодо отримання ракет-перехоплювачів в яких збігає термін придатності

Це питання є пріоритетним під час переговорів за участі міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Речник МЗС: Україна веде переговори щодо отримання ракет-перехоплювачів в яких збігає термін придатності
Георгій Тихий
Фото: МЗС України

Україна веде переговори щодо отримання від партнерів ракет-перехоплювачів, термін придатності яких невдовзі спливатиме. Замість утилізації або повернення виробникам такі боєприпаси можуть бути передані для потреб української ППО.

Про це під час брифінгу повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, пише Укрінформ.

За його словами, українській стороні вдалося виявити низку таких ракет-перехоплювачів, щодо яких наразі тривають переговори з іноземними партнерами.

"Українській стороні вдалося знайти низку ракет-перехоплювачів, в яких збігатиме через певний час термін придатності. Ми ще зараз ведемо активні переговори для того, щоб їх отримати, бо який сенс ракети, які після того, як в них виходить термін придатності, повертати до виробника або утилізувати", – зазначив Тихий.

Він наголосив, що Україна пропонує партнерам передавати такі перехоплювачі для захисту повітряного простору держави. Це питання, за словами речника, перебуває серед пріоритетів міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Речник МЗС висловив сподівання, що переговорний процес принесе позитивний результат і Україна зможе отримати додаткові засоби для посилення своєї системи протиповітряної оборони.

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