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Чонгарський міст знищено – ЦПД

Очільник відомства заявив, що російська влада намагається це замовчувати.

Чонгарський міст знищено – ЦПД
Фото: скріншот

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко заявив, що Чонгарський міст знищено. 

“Чонгарський міст знищено, російська влада намагається замовчувати ситуацію в тимчасово окупованому Криму”, – написав Андрій Коваленко.

Нагадаємо, напередодні окупанти поскаржились на повторний удар ЗСУ по Чонгарському мосту і заявили, що рух по ньому знову зупинено. 

Також 9 червня командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді повідомив, російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України. За його даними, на цих логістичних шляхах за останні два тижні вантажний трафік скоротився на 71%.

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