Головне за ніч та ранок середи, 10 червня: атака на Харків, понад 230 боєзіткнень, ураження "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах

Нічна повітряна атака , 234 бойових зіткнення, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли.

Сьогодні вранці українська крилата ракета FP-5 "Фламінго" атакувала оборонне підприємство "ВНИИР-Прогресс" у Чебоксарах, що в Чуваській Республіці Росії.

Про це повідомляє Telegram-канал Astra. Ціллю атаки стала територія заводу, що виробляє для російської армії ГНСС-приймачі та антени для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo. Зокрема йдеться про модулі типу "Комета", які застосовують у безпілотниках, у тому числі типу Shahed, а також у ракетах комплексів "Іскандер-М", "Калібр" і комплектах планування УМПК для авіабомб.

"ВНИИР-Прогресс" розташований на відстані близько 1000 км від державного кордону України за координатами 56.103191731855055, 47.26405753184066.

Реклама

Після влучання у місті пролунав потужний вибух, в небо піднявся густий дим. За даними каналів, влучання припало на район основної будівлі підприємства.

Це - вже не перша атака крилатих ракет "Фламінго" на це підприємство. Також "ВНИИР-Прогресс" неодноразово атакували українські Сили безпілотних систем.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 234 боєзіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 штурмових дій ворога.

На Гуляйпільському напрямку окупанти здійснили 22 атаки у районах населених пунктів Рибне, Воздвижівка, Різдвянка, Добропілля, Залізничне, Гуляйпільське, Гірке, Оленокостянтинівка, Верхня Терса та Чарівне.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1190 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 377 510 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Реклама

Під ранок 10 червня росіяни здійснили атаку на Харків з використанням ударних безпілотників реактивного типу.

Як заявив мер міста Ігор Терехов, удари було завдано по Холодногірському, Шевченківському та Київському районах. У Холодногірському районі було зафіксовано щонайменше 20 "шахедів", там розпочалися пожежі.

Міський голова повідомив про постраждалих.

Упродовж ночі також під обстрілом опинилась Одеса, там були два влучання у житлові будинки, без травмованих.

У ніч на 10 червня Росія атакувала Україну 207 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – (РФ), Чауда, Гвардійське – (ТОТ АР Крим), повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08:00, протиповітряною обороною збито або подавлено 181 ворожий безпілотник типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 14 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 13 локаціях.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!