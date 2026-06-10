На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Відео«Мадяр»: російське командування заборонило військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
ГоловнаСуспільствоПодії

Сьогодні проходять вибори до Ради громконтролю при НАБУ

Голосування за кандидатів триватиме до 21:00.

Сьогодні проходять вибори до Ради громконтролю при НАБУ
Фото: НАБУ

Сьогодні, 10 червня, проходять вибори до Ради громконтролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

Як зазначає Бюро, кількість учасників конкурсу з обрання нового складу Ради громадського контролю при НАБУ збільшено: з 41 до 44 кандидатів, які представляють 25 громадських організацій. Після оскарження до участі в конкурсі допущено ще трьох осіб, пакети документів яких відповідали вимогам Положення про Раду громадського контролю. 

15 членів нової РГК оберуть за результатами рейтингового інтернет-голосування.

Проголосувати за кандидатів зможуть усі громадяни, які проживають на території України. Результати голосування будуть оприлюднені на сайті Національного бюро 15 червня 2026 року.

Повний перелік кандидатів до складу Ради громконтролю при НАБУ, а також докладна інформація про них розміщені на офіційному сайті НАБУ. Відеоінструкція з голосування. Проголосувати можна за посиланням.

Серед основних завдань Ради — громадський контроль за НАБУ, сприяння взаємодії Бюро з громадськими організаціями, організація публічних обговорень щодо роботи НАБУ. Також РГК обирає двох своїх представників до Дисциплінарної комісії НАБУ.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies