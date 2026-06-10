Сьогодні проходять вибори до Ради громконтролю при НАБУ

Сьогодні, 10 червня, проходять вибори до Ради громконтролю при Національному антикорупційному бюро (НАБУ).

Як зазначає Бюро, кількість учасників конкурсу з обрання нового складу Ради громадського контролю при НАБУ збільшено: з 41 до 44 кандидатів, які представляють 25 громадських організацій. Після оскарження до участі в конкурсі допущено ще трьох осіб, пакети документів яких відповідали вимогам Положення про Раду громадського контролю.

15 членів нової РГК оберуть за результатами рейтингового інтернет-голосування.

Проголосувати за кандидатів зможуть усі громадяни, які проживають на території України. Результати голосування будуть оприлюднені на сайті Національного бюро 15 червня 2026 року.

Повний перелік кандидатів до складу Ради громконтролю при НАБУ, а також докладна інформація про них розміщені на офіційному сайті НАБУ. Відеоінструкція з голосування. Проголосувати можна за посиланням.

Серед основних завдань Ради — громадський контроль за НАБУ, сприяння взаємодії Бюро з громадськими організаціями, організація публічних обговорень щодо роботи НАБУ. Також РГК обирає двох своїх представників до Дисциплінарної комісії НАБУ.