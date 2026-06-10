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Справу про вбивство українки в США відклали через психічну недієздатність підозрюваного

Його відправили до медичного закладу для чотиримісячного лікування.

Справу про вбивство українки в США відклали через психічну недієздатність підозрюваного
Вбита українка Ірина Заруцька
Фото: gofundme

Розгляд справи проти Декарлоса Брауна, обвинуваченого у смертельному ножовому пораненні українки Ірини Заруцької у поїзді в американському місті Шарлотт минулого року, відклали після того, як суддя визнав, що Браун некомпетентний постати перед судом.

Про це повідомляє CNN.

Підозрюваного транспортують до медичного закладу, де він має проходити проходити лікування близько чотирьох місяців.

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«Чотиримісячний період, як того вимагає закон, дасть фахівцям у галузі психічного здоров’я час визначити, чи пан Браун може стати дієздатним продовжувати ведення своєї федеральної кримінальної справи», – йдеться у заяві адвокатів Брауна до суду .

Суддя заявив, що федеральний експерт у Чикаго, де Брауна утримували для спостереження та оцінки дієздатності, визначив, що Браун наразі не є дієздатним постати перед судом, але його прогноз щодо відновлення дієздатності щодо прийому ліків є сприятливим.

Федеральний прокурор наголосив, що Брауна не звільняють з-під варти, і сказав, що він «сподівається», що Браун постане перед судом за федеральними звинуваченнями після завершення призначеного лікування.

«Наша головна мета тут — справедливість для Ірини Заруцької та її родини», — заявив прокурор.

  • 23-річна українка Ірина Заруцька загинула від ножових поранень 22 cерпня 2025 року у вагоні потяга в американському місті Шарлотт (штат Північна Кароліна). 
  • Департамент юстиції США офіційно висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, для нього вимагають смертну кару.
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