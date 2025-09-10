​Кримські цілі
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Білий дім: Трамп “не радий, але не здивований” нападом на Київ
Пропутінська оперна співачка Анна Нетребко повертається на сцену Королівської опери в Лондоні
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки

34-річному безпритульному загрожує страта.

Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
Вбита українка Ірина Заруцька
Фото: gofundme

У вівторок департамент юстиції США офіційно висунув федеральні звинувачення проти Декарлоса Брауна, який вбив українську біженку Ірину Заруцьку у потязі в місті Шарлотт, штат Північна Кароліна.

Як пише CNN, прокурори вимагатимуть у суду застосувати найвищий ступінь покарання - смертну кару. Натомість адвокати, імовірно, намагатимуться довести, що у 34-річного безпритульного, який вже має чималу кримінальну історію, стався напад психологічного захворювання.

Браун вбив українку ножем під час неспровокованого нападу у вагоні потяга. Інцидент набув розголосу після того, як на нього відреагував президент США Дональд Трамп. Втім адміністрація Білого дому використала злочин для пропаганди проти Демократичної партії, стверджуючи, що насиллля на вулицях є результатом бездіяльності політичних опонентів, які утримують владу на місцях.
