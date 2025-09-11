Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
​Кримські цілі
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Британський принц Гаррі вперше за півтора року зустрівся з королем Чарльзом

Батько та син, можливо, зробили крок до бажаного примирення.

Британський принц Гаррі вперше за півтора року зустрівся з королем Чарльзом
Принц Гаррі
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Сполученого Королівства на благодійні заходи принц Гаррі вперше з лютого 2024 року зустрівся зі своїм батьком, сувереном Чарльзом ІІІ.

Як пише BBC, довгоочікуване спілкування відбулося у Клеренс-Хауз у Лондоні, куди король спеціально прибув з Шотландії. Букінгемський палац підтвердив, що Чарльз та Гаррі провели разом за чаєм близько 50 хвилин.

Репортерам після зустрічі вдалося запитати у Гаррі про стан його батька. Принц відповів, що монарх "чудово почувається".

В інтерв'ю навесні цього року Гаррі зізнався, що хотів би примирення з королівською родиною. Стосунки принца з рідними погіршилися після переїзду до Сполучених Штатів, а особливо публікації книги "Запасний", у якій він розкриває деякі неприємні деталі з палацового життя.
