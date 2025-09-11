Британський принц Гаррі вперше за півтора року зустрівся з королем Чарльзом

Під час візиту до Сполученого Королівства на благодійні заходи принц Гаррі вперше з лютого 2024 року зустрівся зі своїм батьком, сувереном Чарльзом ІІІ.

Як пише BBC, довгоочікуване спілкування відбулося у Клеренс-Хауз у Лондоні, куди король спеціально прибув з Шотландії. Букінгемський палац підтвердив, що Чарльз та Гаррі провели разом за чаєм близько 50 хвилин.

Репортерам після зустрічі вдалося запитати у Гаррі про стан його батька. Принц відповів, що монарх "чудово почувається".

В інтерв'ю навесні цього року Гаррі зізнався, що хотів би примирення з королівською родиною. Стосунки принца з рідними погіршилися після переїзду до Сполучених Штатів, а особливо публікації книги "Запасний", у якій він розкриває деякі неприємні деталі з палацового життя.