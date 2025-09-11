Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Трамп назвав "фігнею і показухою" заяви Лаврова про Зеленського
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
​Кримські цілі
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
“Тихий” вбивця: чому можемо не помічати свій підвищений тиск, чим ризикуємо, коли можна обійтися без ліків, а коли – ні
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Командувач армії Німеччини пропонує подвоїти чисельність військ для захисту від Росії

ФРН має збільшити армію до 260 тисяч військових для виконання цілей НАТО.

Командувач армії Німеччини пропонує подвоїти чисельність військ для захисту від Росії
Німецькі військовослужбовці
Фото: EPA/UPG

Командувач сухопутних військ Німеччини генерал Альфонс Маїс заявив, що армія ФРН має більш ніж подвоїти чисельність особового складу, аби виконати нові цілі НАТО та підготуватися до можливих загроз з боку Росії. 

Про це йдеться в його секретному листі від 2 вересня, який опинився у розпорядженні Reuters.

За словами Маїса, нинішні 62 тисячі активних військових та 37 тисяч неактивних «недостатні», і до 2029 року армія повинна мати принаймні 107 тисяч додаткових бійців. Він наголосив, що до цього часу Німеччина має бути «достатньо готовою до війни», а до 2035 року — повністю виконати обіцяні Альянсу зобов’язання.

Генерал закликав збільшити кількість військових на 45 тисяч до 2029 року — саме тоді, на думку НАТО, Росія зможе відновити потенціал для масштабної агресії проти Заходу. Ще стільки ж потрібно додати до 2035-го, а також окремо залучити 10 тисяч для територіальної оборони.

У документі наголошують, що загальна чисельність Бундесверу має сягнути 460 тисяч, з них близько 260 тисяч — активні військові та ще 200 тисяч резервісти. Це значно перевищує раніше визначену мету у 203 тисячі, якої досі не вдалося досягти: нині армія недоукомплектована приблизно на 20 тисяч солдатів.

Міністерство оборони ФРН відмовилося коментувати витік через конфіденційний характер листа. Водночас міністр оборони Борис Пісторіус ще у червні попереджав, що для виконання цілей НАТО Німеччині доведеться збільшити армію щонайменше на 60 тисяч військових.
