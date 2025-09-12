Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
ГоловнаСвіт

Тимчасовий уряд Непалу очолить ексголова Верховного суду країни

Сушила Каркі стне першою жінкою-прем'єром Непалу.

Фото: Wikipedia

Адміністрація президента Непалу оголосила, що колишня голова Верховного суду Сушила Каркі очолить тимчасовий уряд країни.

Про це повідомляє NDTV.

Сушила Каркі складе присягу о 21 годині у п’ятницю, а її тимчасовий уряд проведе пізніше своє перше засідання. Вона очолюватиме уряд до нових виборів у країні.

За словами співрозмовників, Каркі, яка увійде в історію, ставши першою жінкою-прем'єром  Непалу, матиме невеликий Кабмін. Тимчасовий уряд, ймовірно, рекомендуватиме розпуск федерального парламенту, а також усіх семи провінційних парламентів.

Сама ж кандидатура Каркі була погоджена після згоди протестувальників. Вона стала популярна серед молодих протестувальників через свою жорстку позицію щодо корупції під час перебування на посаді судді.

Каркі була першою жінкою-головою Верховного суду Непалу та обіймала цю посаду з 2016 по 2017 рік. 

  • Уряд Непалу 9 вересня подав у відставку через протести, спричинені забороною використання соцмереж. Бан на 26 соціальних мереж і платформ влада країни впровадила під приводом боротьби з фейками і переслідуваннями в Інтернеті. Але цьому передували публікації про корупцію і розкішне життя дітей посадовців.
