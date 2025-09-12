Тимчасовий уряд Непалу очолить ексголова Верховного суду країни

Адміністрація президента Непалу оголосила, що колишня голова Верховного суду Сушила Каркі очолить тимчасовий уряд країни.

Про це повідомляє NDTV.

Сушила Каркі складе присягу о 21 годині у п’ятницю, а її тимчасовий уряд проведе пізніше своє перше засідання. Вона очолюватиме уряд до нових виборів у країні.

За словами співрозмовників, Каркі, яка увійде в історію, ставши першою жінкою-прем'єром Непалу, матиме невеликий Кабмін. Тимчасовий уряд, ймовірно, рекомендуватиме розпуск федерального парламенту, а також усіх семи провінційних парламентів.

Сама ж кандидатура Каркі була погоджена після згоди протестувальників. Вона стала популярна серед молодих протестувальників через свою жорстку позицію щодо корупції під час перебування на посаді судді.

Каркі була першою жінкою-головою Верховного суду Непалу та обіймала цю посаду з 2016 по 2017 рік.