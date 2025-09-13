МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
У Туреччині розпочався суд над головний опонентом Ердогана

Екрем Імамоглу намагається довести, що не підробляв свій диплом.

Мер Стамбула Екрем Імамоглу
У п'ятницю суд розпочав слухання у справі про ймовірну підробку диплому мером Стамбула Екремом Імамоглу, який вважається головним політичним суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Як пише Deutsche Welle, політику інкримінують брехню щодо здобуття ним вищої освіти та фальсифікації щодо офіційних документів. Прокуратура вимагає для Імамоглу ув'язнення на понад вісім років з позбавленням права займатися політикою та обіймати будь-які посади.

Сам мер Стамбула стверджує, що розпочав навчання на Північному Кіпрі, який турки окупували у 1974 році. Пізніше він перевівся на ту ж спеціальність до Стамбульського університету, де й завершив здобуття ступеню.   

Під час семигодинного засідання Імамоглу пожартував, що суд готовий навіть відмовитися від визнання Північного Кіпру незалежною республікою, аби тільки визнати його винним.

Прихильники мера, які зібралися біля будівлі суду, вітали його оплесками та скандували "президент Імамоглу".
