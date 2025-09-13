США запровадять санкції проти компаній країн, які постачають товари для ВПК Росії

Під обмеження потрапили компанії РФ, Китаю, Індії, Тайваню, Сінгапуру, ОАЕ і Туреччини.

США ухвалили нові експортні обмеження проти компаній, які допомагали росії обходити санкції. Обмеження торкнуться Росії, Китаю, Індії, Туреччини, ОАЕ, Ірану, Сінгапуру, Тайваню.

Про це повідомляє глава Офісу президента Андрій Єрмак.

"Це — ще один важливий крок у руйнуванні можливостей кремля підтримувати свою військову машину", — ідеться у повідомленні.

До списку санкцій США потрапили:

23 китайські компанії;

3 турецькі;

2 з ОАЕ;

по одній з Індії, Ірану, Сінгапуру та Тайваню;

і російські фірми.

У Мінфіні США наголосили, що "ці компанії діють всупереч національним інтересам безпеки або зовнішньополітичним інтересам Сполучених Штатів".