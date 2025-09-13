У суботу, 13 вересня, понад 100 000 протестувальників пройшли маршем центром Лондона, передає Reuters.

Столична поліція Лондона повідомила, що в марші «Об’єднаймо королівство», організованому антиімміграційним активістом Томмі Робінсоном, взяли участь близько 110 000 людей, яких тримали осторонь від контрпротесту «Чини опір расизму», в якому взяли участь близько 5000 осіб.

Поліція, схоже, була здивована кількістю учасників, назвавши мітинг «занадто великим, щоб поміститися на Вайтхоллі», широкій вулиці з урядовими будівлями, на затвердженому маршруті маршу.

Поліція, яка намагалася запобігти відхиленню протестувальників від маршруту, зіткнулася з «неприйнятним насильством», описуючи, як офіцерів били ногами та кулаками, а також як у них кидали пляшки, сигнальні ракети та інші снаряди.

У заяві поліції додали, що вже було здійснено дев'ять арештів.

Марш став кульмінацією надзвичайно напруженого літа у Великій Британії, під час якого протести проходили біля готелів, де проживали мігранти.

Демонстранти несли прапор Великої Британії та червоно-білий Хрест Святого Георгія (покровитель Англії), інші ж принесли американські та ізраїльські прапори та носили кепки MAGA президента США Дональда Трампа. Вони скандували гасла з критикою прем'єр-міністра Кіра Стармера та несли плакати, деякі з яких містили напис «відправте їх додому». Деякі учасники привели дітей.

«Сьогодні у Великій Британії спалахнула культурна революція, це наш момент», – сказав Робінсон у зверненні до своїх прихильників, зазначивши, що вони продемонстрували «хвилю патріотизму».

Американський мільярдер Ілон Маск вислови свою підтримку мітингарям по відеозв’язку.

Поліція заявила, що в суботу по всьому Лондону було розгорнуто понад 1600 правоохоронців. Окрім патрулювання двох демонстрацій, лондонські сили були перевантажені гучними футбольними матчами та концертами.

Імміграція стала домінуючою політичною проблемою у Великій Британії, затьмаривши занепокоєння щодо нестабільної економіки, оскільки країна стикається з рекордною кількістю заяв про надання притулку. Понад 28 000 мігрантів прибули на невеликих човнах через Ла-Манш з початку цього року.