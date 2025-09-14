Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Думаєте про лазерну корекцію зору? Пояснюємо, кому і коли можна, які протипокази і чи може впасти зір після
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Зеленський відреагував на запрошення Путіна до Москви
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
ГоловнаСвіт

Певкур: Естонія надасть 100 млн євро на військову підтримку України наступного року

Провідну роль у наданні допомоги Україні відіграватимуть естонські підприємства оборонної промисловості.

Певкур: Естонія надасть 100 млн євро на військову підтримку України наступного року
Віцеспікер парламенту Естонії Ханно Певкур
Фото: err.ee

Естонія планує продовжити надавати Україні військову підтримку. Для цього наступного року буде виділено понад 100 мільйонів євро або 0,25% від ВВП країни.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Під час перебування з дводенним візитом в Україні, Ханно Певкур запевнив свого українського колегу Дениса Шмигаля у продовженні допомоги Україні.

"Естонія буде і надалі цілеспрямовано підтримувати Україну в умовах агресивної війни з боку Росії. Наступного року ми також дотримуватимемося принципу, згідно з яким 0,25% нашого ВВП буде спрямовано на допомогу Україні", – зазначив естонський міністр.

Наступного року провідну роль у наданні допомоги Україні відіграватимуть естонські підприємства оборонної промисловості, "ми продовжимо навчання українців і підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України", – додав Певкур.

Міністр оборони також зустрівся з солдатами, які воювали на українському фронті, які поділилися своїми безпосередніми враженнями з поля бою і підкреслили важливість допомоги західних партнерів.

Під час свого візиту Міністр оборони Певкур взяв участь у дискусіях на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) щодо ядерної зброї та гарантій безпеки України.

Певкур також провів зустрічі з Генеральним секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та мером Києв Віталієм Кличком, щоб обговорити останні події в Україні та безпекову ситуацію на східному фланзі НАТО.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies