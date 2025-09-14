Певкур: Естонія надасть 100 млн євро на військову підтримку України наступного року

Естонія планує продовжити надавати Україні військову підтримку. Для цього наступного року буде виділено понад 100 мільйонів євро або 0,25% від ВВП країни.

Про це заявив міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Під час перебування з дводенним візитом в Україні, Ханно Певкур запевнив свого українського колегу Дениса Шмигаля у продовженні допомоги Україні.

"Естонія буде і надалі цілеспрямовано підтримувати Україну в умовах агресивної війни з боку Росії. Наступного року ми також дотримуватимемося принципу, згідно з яким 0,25% нашого ВВП буде спрямовано на допомогу Україні", – зазначив естонський міністр.

Наступного року провідну роль у наданні допомоги Україні відіграватимуть естонські підприємства оборонної промисловості, "ми продовжимо навчання українців і підтримку ІТ-рішень у сфері оборони України", – додав Певкур.

Міністр оборони також зустрівся з солдатами, які воювали на українському фронті, які поділилися своїми безпосередніми враженнями з поля бою і підкреслили важливість допомоги західних партнерів.

Під час свого візиту Міністр оборони Певкур взяв участь у дискусіях на конференції Ялтинської європейської стратегії (YES) щодо ядерної зброї та гарантій безпеки України.

Певкур також провів зустрічі з Генеральним секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим та мером Києв Віталієм Кличком, щоб обговорити останні події в Україні та безпекову ситуацію на східному фланзі НАТО.