США, Південна Корея та Японія розпочали спільні повітряні та військово-морські навчання

Навчання триватимуть до п'ятниці. 

Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Сполучені Штати, Південна Корея та Японія розпочали у понеділок повітряні та військово-морські навчання біля південнокорейського острова Чеджу.

Про це пише АР. 

Міністерство оборони Південної Кореї заявило, що навчання під назвою "Freedom Edge" спрямовані на посилення спільних оперативних можливостей країн на морі, в повітрі та кіберпросторі та необхідні для протидії зростаючим ядерним та ракетним загрозам з боку Північної Кореї.

А у Індо-Тихоокеанському командуванні США кажуть, що навчання включатимуть повітряні засоби морської піхоти та ВПС США, а також посилені навчання з балістичних ракет та протиповітряної оборони, медичну евакуацію та тренування з морських операцій, що робить їх "найпередовішою на сьогодні демонстрацією тристоронньої оборонної співпраці". Навчання триватимуть до п'ятниці.

Впливова сестра північнокорейського лідера Кім Чен Ина Кім Йо Чен раніше засудила їх, заявивши, що вони демонструють конфронтаційну позицію країн щодо КНДР і назвала їх  "безрозсудною демонтрацією сили".

Вона також розкритикувала Сполучені Штати та Південну Корею за їхні останні навчальні навчання "Залізна булава", метою яких є вивчення шляхів інтеграції ядерного потенціалу Вашингтона та можливостей Сеулу для посилення стримування північнокорейських загроз. Американські та південнокорейські військові не озвучували  деталі навчань.

Північна Корея раніше проводила власні військові демонстрації або випробування зброї у відповідь на спільні військові навчання своїх суперників.

Уряд Кім Чен Ина неодноразово відхиляв заклики Сеула та Вашингтона відновити переговори, спрямовані на згортання його програм озброєння.
