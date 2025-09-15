Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

Швеція збільшує оборонний бюджет на 2,9 млрд доларів

Кошти будуть використані для закупівлі реактивної артилерії, транспортних засобів для армії, військових кораблів та додаткових систем ППО.

Швеція збільшує оборонний бюджет на 2,9 млрд доларів
Ульф Крістерссон
Фото: ЕРА/UPG

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про збільшення оборонного бюджету, і назвав це "наступним великим кроком" у шведській обороні.

Про це повідомляє DW.

Наступного року уряд Швеції збільшить оборонний бюджет на 26,6 млрд крон (2,9 млрд доларів). Це становитиме 2,8% ВВП країни. 

Уточнюється, що кошти будуть використані для закупівлі реактивної артилерії, транспортних засобів для армії, військових кораблів та додаткових систем протиповітряної оборони.

"Ці інвестиції є абсолютно необхідними в такі серйозні часи, в яких ми живемо", - наголосив міністр оборони Пал Йонсон.

Він також зауважив, що війна Росії проти України стала "вирішальною" для безпеки Швеції.

У березні шведський уряд оголосив, що протягом наступного десятиліття збільшуватиме видатки на оборону, щоб досягти 3,5% ВВП до 2030 року. 

  • Швеція надає 20-й військовий пакет допомоги Україні вартістю близько 9,2 млрд крон (понад 800 млн євро). 
  • Крім того, шведський уряд пропонує передбачити у бюджеті на 2026–2027 роки по 40 млрд крон щорічно на військову допомогу Україні, а також щонайменше 10 млрд крон на рік на цивільну підтримку у 2026–2028 роках.
