Швеція збільшує оборонний бюджет на 2,9 млрд доларів

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про збільшення оборонного бюджету, і назвав це "наступним великим кроком" у шведській обороні.
Про це повідомляє DW.
Наступного року уряд Швеції збільшить оборонний бюджет на 26,6 млрд крон (2,9 млрд доларів). Це становитиме 2,8% ВВП країни.
Уточнюється, що кошти будуть використані для закупівлі реактивної артилерії, транспортних засобів для армії, військових кораблів та додаткових систем протиповітряної оборони.
"Ці інвестиції є абсолютно необхідними в такі серйозні часи, в яких ми живемо", - наголосив міністр оборони Пал Йонсон.
Він також зауважив, що війна Росії проти України стала "вирішальною" для безпеки Швеції.
У березні шведський уряд оголосив, що протягом наступного десятиліття збільшуватиме видатки на оборону, щоб досягти 3,5% ВВП до 2030 року.
- Швеція надає 20-й військовий пакет допомоги Україні вартістю близько 9,2 млрд крон (понад 800 млн євро).
- Крім того, шведський уряд пропонує передбачити у бюджеті на 2026–2027 роки по 40 млрд крон щорічно на військову допомогу Україні, а також щонайменше 10 млрд крон на рік на цивільну підтримку у 2026–2028 роках.