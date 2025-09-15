Швеція збільшує оборонний бюджет на 2,9 млрд доларів

Кошти будуть використані для закупівлі реактивної артилерії, транспортних засобів для армії, військових кораблів та додаткових систем ППО.

Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив про збільшення оборонного бюджету, і назвав це "наступним великим кроком" у шведській обороні.

Про це повідомляє DW.

Наступного року уряд Швеції збільшить оборонний бюджет на 26,6 млрд крон (2,9 млрд доларів). Це становитиме 2,8% ВВП країни.

Уточнюється, що кошти будуть використані для закупівлі реактивної артилерії, транспортних засобів для армії, військових кораблів та додаткових систем протиповітряної оборони.

"Ці інвестиції є абсолютно необхідними в такі серйозні часи, в яких ми живемо", - наголосив міністр оборони Пал Йонсон.

Він також зауважив, що війна Росії проти України стала "вирішальною" для безпеки Швеції.

У березні шведський уряд оголосив, що протягом наступного десятиліття збільшуватиме видатки на оборону, щоб досягти 3,5% ВВП до 2030 року.