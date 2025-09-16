У Румунії висунули звинувачення проросійському політику Келіну Джорджеску

Ультраправий кандидат другого туру президентських виборів Келін Джорджеску виступає із заяви для ЗМІ після своєї несподіваної пе

Румунського ультраправого кандидата Келіну Джорджеску, який торік виграв президентські вибори, згодом анульовані через підозри у втручанні Росії, у вівторок офіційно звинуватили у спробі вчинити переворот.

Про це пише Financial Times із посиланням на генерального прокурора Румунії Алекса Флоренца.

Прокурори звинуватили політика та ще 21 підозрюваного у змові з метою підірвати демократичний лад після того, як Конституційний суд у грудні визнав його перемогу недійсною. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 25 років ув’язнення.

Після скасування виборів прокуратура звинуватила Джорджеску в організації змови із повалення уряду за допомогою парамілітарного угруповання на чолі з Хораціу Потре.

Згідно з обвинувальним актом, Джорджеску зустрівся з Потре на кінній фермі на околиці Бухареста, щоб спланувати застосування насильства під час протесту на його підтримку, який мав відбутися в столиці за кілька днів, "з метою повалення демократичного ладу".

Потре затримали наприкінці минулого року дорогою до Бухареста на чолі колони озброєних чоловіків. Згодом він утік і перебуває в міжнародному розшуку. За даними прокуратури, нині він контактує "з російською владою, щоб отримати притулок" у цій країні. Потре також висунули обвинувачення як співучаснику у справі Джорджеску.

Флоренца також заявив, що Джорджеску "безумовно отримував вигоду" від кампанії російського впливу перед виборами, хоча це й не було включено до звинувачень.

Прокурори виявили чотири компанії з доведеними зв’язками з Російською Федерацією, які поширювали дезінформацію та створений штучним інтелектом контент у Румунії. Встановили, що деякі інвестори й адміністратори цих компаній перебували в Росії.

На прохання румунської прокуратури TikTok провів аналіз і виявив "дві скоординовані мережі, що просували Джорджеску", зокрема і ту, яка підтримувала вторгнення РФ в Україну.

Джорджеску, який заявляв, що він був "легітимно обраним президентом", не допустили до перегонів на повторних виборах у травні. Він заперечує будь-які зв’язки з Москвою.

Президент Нікушор Дан, який переміг на повторних виборах, у вівторок заявив, що аналіз генпрокуратури щодо гібридних атак Росії проти Румунії є доказом того, що Москва намагалася суттєво вплинути на вибори 2024 року.

Сам Джорджеску поки не прокоментував обвинувачення. Раніше він відкидав усі закиди.

У липні стало відомо, що ультраправого проросійського політика Джорджеску в Румунії судитимуть за пропаганду фашизму.

Скасовані результати виборів