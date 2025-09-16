У Румунії висунули звинувачення проросійському політику Келіну Джорджеску

Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
ГоловнаСвіт

У Румунії висунули звинувачення проросійському політику Келіну Джорджеску

Разом із ним висунули обвинувачення ще 21 особі. 

У Румунії висунули звинувачення проросійському політику Келіну Джорджеску
Ультраправий кандидат другого туру президентських виборів Келін Джорджеску виступає із заяви для ЗМІ після своєї несподіваної пе
Фото: EPA/UPG

Румунського ультраправого кандидата Келіну Джорджеску, який торік виграв президентські вибори, згодом анульовані через підозри у втручанні Росії, у вівторок офіційно звинуватили у спробі вчинити переворот.

Про це пише Financial Times із посиланням на генерального прокурора Румунії Алекса Флоренца.

Прокурори звинуватили політика та ще 21 підозрюваного у змові з метою підірвати демократичний лад після того, як Конституційний суд у грудні визнав його перемогу недійсною. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 25 років ув’язнення.

Після скасування виборів прокуратура звинуватила Джорджеску в організації змови із повалення уряду за допомогою парамілітарного угруповання на чолі з Хораціу Потре.

Згідно з обвинувальним актом, Джорджеску зустрівся з Потре на кінній фермі на околиці Бухареста, щоб спланувати застосування насильства під час протесту на його підтримку, який мав відбутися в столиці за кілька днів, "з метою повалення демократичного ладу". 

Потре затримали наприкінці минулого року дорогою до Бухареста на чолі колони озброєних чоловіків. Згодом він утік і перебуває в міжнародному розшуку. За даними прокуратури, нині він контактує "з російською владою, щоб отримати притулок" у цій країні. Потре також висунули обвинувачення як співучаснику у справі Джорджеску.

Флоренца також заявив, що Джорджеску "безумовно отримував вигоду" від кампанії російського впливу перед виборами, хоча це й не було включено до звинувачень.

Прокурори виявили чотири компанії з доведеними зв’язками з Російською Федерацією, які поширювали дезінформацію та створений штучним інтелектом контент у Румунії. Встановили, що деякі інвестори й адміністратори цих компаній перебували в Росії.

На прохання румунської прокуратури TikTok провів аналіз і виявив "дві скоординовані мережі, що просували Джорджеску", зокрема і ту, яка підтримувала вторгнення РФ в Україну.

Джорджеску, який заявляв, що він був "легітимно обраним президентом", не допустили до перегонів на повторних виборах у травні. Він заперечує будь-які зв’язки з Москвою.

Президент Нікушор Дан, який переміг на повторних виборах, у вівторок заявив, що аналіз генпрокуратури щодо гібридних атак Росії проти Румунії є доказом того, що Москва намагалася суттєво вплинути на вибори 2024 року.

Сам Джорджеску поки не прокоментував обвинувачення. Раніше він відкидав усі закиди.

  • У липні стало відомо, що ультраправого проросійського політика Джорджеску в Румунії судитимуть за пропаганду фашизму.

Скасовані результати виборів

  • 24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента.
  • Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат. Друге місце посіла лідерка проєвропейської ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі.
  • На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії.
  • 28 грудня стало відомо, що правляча коаліція Румунії призначила дату повторних президентських виборів. 
  • 17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про відміну президентських виборів. Сам Джорджеску перебуває під судовим контролем. Йому заборонено залишати країну, а також публікувати у соцмережах фашистські, антисемітські, расистські та ксенофобські матеріали.
  • У березні йому заборонили балотуватися на повторні вибори.
  • Зрештою перемогу після двох турів голосування здобув проукраїнський кандидат Нікушор Дан.
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies