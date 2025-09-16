У Румунії висунули звинувачення проросійському політику Келіну Джорджеску

Румунського ультраправого кандидата Келіну Джорджеску, який торік виграв президентські вибори, згодом анульовані через підозри у втручанні Росії, у вівторок офіційно звинуватили у спробі вчинити переворот.
Про це пише Financial Times із посиланням на генерального прокурора Румунії Алекса Флоренца.
Прокурори звинуватили політика та ще 21 підозрюваного у змові з метою підірвати демократичний лад після того, як Конституційний суд у грудні визнав його перемогу недійсною. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 25 років ув’язнення.
Після скасування виборів прокуратура звинуватила Джорджеску в організації змови із повалення уряду за допомогою парамілітарного угруповання на чолі з Хораціу Потре.
Згідно з обвинувальним актом, Джорджеску зустрівся з Потре на кінній фермі на околиці Бухареста, щоб спланувати застосування насильства під час протесту на його підтримку, який мав відбутися в столиці за кілька днів, "з метою повалення демократичного ладу".
Потре затримали наприкінці минулого року дорогою до Бухареста на чолі колони озброєних чоловіків. Згодом він утік і перебуває в міжнародному розшуку. За даними прокуратури, нині він контактує "з російською владою, щоб отримати притулок" у цій країні. Потре також висунули обвинувачення як співучаснику у справі Джорджеску.
Флоренца також заявив, що Джорджеску "безумовно отримував вигоду" від кампанії російського впливу перед виборами, хоча це й не було включено до звинувачень.
Прокурори виявили чотири компанії з доведеними зв’язками з Російською Федерацією, які поширювали дезінформацію та створений штучним інтелектом контент у Румунії. Встановили, що деякі інвестори й адміністратори цих компаній перебували в Росії.
На прохання румунської прокуратури TikTok провів аналіз і виявив "дві скоординовані мережі, що просували Джорджеску", зокрема і ту, яка підтримувала вторгнення РФ в Україну.
Джорджеску, який заявляв, що він був "легітимно обраним президентом", не допустили до перегонів на повторних виборах у травні. Він заперечує будь-які зв’язки з Москвою.
Президент Нікушор Дан, який переміг на повторних виборах, у вівторок заявив, що аналіз генпрокуратури щодо гібридних атак Росії проти Румунії є доказом того, що Москва намагалася суттєво вплинути на вибори 2024 року.
Сам Джорджеску поки не прокоментував обвинувачення. Раніше він відкидав усі закиди.
- У липні стало відомо, що ультраправого проросійського політика Джорджеску в Румунії судитимуть за пропаганду фашизму.
Скасовані результати виборів
- 24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента.
- Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат. Друге місце посіла лідерка проєвропейської ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі.
- На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії.
- 28 грудня стало відомо, що правляча коаліція Румунії призначила дату повторних президентських виборів.
- 17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про відміну президентських виборів. Сам Джорджеску перебуває під судовим контролем. Йому заборонено залишати країну, а також публікувати у соцмережах фашистські, антисемітські, расистські та ксенофобські матеріали.
- У березні йому заборонили балотуватися на повторні вибори.
- Зрештою перемогу після двох турів голосування здобув проукраїнський кандидат Нікушор Дан.