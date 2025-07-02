Ультраправого проросійського політика Джорджеску в Румунії судитимуть за пропаганду фашизму

Румунська прокуратура заявила, що колишній кандидат в президенти порушував закон п'ять років поспіль.

Ультраправий кандидат другого туру президентських виборів Келін Джорджеску виступає із заяви для ЗМІ після своєї несподіваної пе

Прокуратура Румунії завершила розслідування та скерувала до суду справу колишнього кандидата у президенти, проросійського політика Келіна Джорджеску.

Про це йдеться у заяві прокуратури Румунії, пише LIGA.net.

Прокуратура Румунії з'ясувала, що ультраправий політик Келін Джорджеску з 2020 до 2025 рік відкрито пропагував фашистські, легіонерські та ксенофобські ідеї, концепції та доктрини.

Зокрема, Джорджеску обґрунтовував необхідність появи в Румунії авторитарного лідера, прославляв історичне минуле, закликав до мобілізації нації для "створення нової людини під покровом православного християнського містицизму" тощо.

Також політик створював культ диктатора Іона Антонеску та представляв його як національного героя.

Як зазначили у прокуратурі, Джорджеску копіював жести та інтонацію військового злочинця Антонеску, а в жовтні 2021 року у Бухаресті під час промови перед натовпом протестувальників проти обмежень, запроваджених у контексті пандемії коронавірусу, виконав легіонерський салют.