Ультраправого проросійського політика Джорджеску в Румунії судитимуть за пропаганду фашизму

Прокуратура Румунії завершила розслідування та скерувала до суду справу колишнього кандидата у президенти, проросійського політика Келіна Джорджеску.
Про це йдеться у заяві прокуратури Румунії, пише LIGA.net.
Прокуратура Румунії з'ясувала, що ультраправий політик Келін Джорджеску з 2020 до 2025 рік відкрито пропагував фашистські, легіонерські та ксенофобські ідеї, концепції та доктрини.
Зокрема, Джорджеску обґрунтовував необхідність появи в Румунії авторитарного лідера, прославляв історичне минуле, закликав до мобілізації нації для "створення нової людини під покровом православного християнського містицизму" тощо.
Також політик створював культ диктатора Іона Антонеску та представляв його як національного героя.
Як зазначили у прокуратурі, Джорджеску копіював жести та інтонацію військового злочинця Антонеску, а в жовтні 2021 року у Бухаресті під час промови перед натовпом протестувальників проти обмежень, запроваджених у контексті пандемії коронавірусу, виконав легіонерський салют.
- 24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента.
- Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат. Друге місце посіла лідерка проєвропейської ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі.
- На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії.
- 28 грудня стало відомо, що правляча коаліція Румунії призначила дату повторних президентських виборів. Перший тур відбудеться 23 березня, а другий – 6 квітня.
- 17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про відміну президентських виборів. Сам Джорджеску перебуває під судовим контролем — йому заборонено залишати країну, а також публікувати у соцмережах фашистські, антисемітські, расистські та ксенофобські матеріали.
- У січні ЄСПЛ вже відхиляв схоже клопотання.