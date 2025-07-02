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У Литві російські агенти знищили пам’ятник командиру литовських партизанів

Прокуратура заявляє, що за актом вандалізму стоять спецслужби Росії.

У Литві російські агенти знищили пам’ятник командиру литовських партизанів
пам’ятник командиру литовських партизанів Адолфасу Раманаускасу
Фото: Merkinės krašto muziejaus nuotr

У Литві завершили досудове розслідування у справі про наругу над пам’ятником командиру литовських партизанів Адолфасу Раманаускасу в містечку Меркіне, передає LRT

За даними прокуратури, за цим актом вандалізму стоять спецслужби Росії, які оплатили злочин трьом громадянам Естонії.

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Головний прокурор Каунаської окружної прокуратури Рімас Брадунас повідомив, що дії були скоєні не спонтанно, а в межах спланованої диверсійної операції. «Спочатку провели розвідку, спостереження, визначили ціль — і нею став саме цей пам’ятник», - розповів Брадунас.

До суду передали справу трьох іноземців: двоє мають подвійне громадянство Росії й Естонії, третій — лише російське. Усі троє затримані та екстрадовані до Литви, де їм висунули обвинувачення в сприянні іноземній державі в діяльності проти Литви, знищенні майна та нарузі над місцем публічного вшанування.

Слідство встановило, що підозрювані діяли як організована група, виконуючи завдання російського ГРУ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Литві та осквернення об’єктів національної пам’яті. Один з обвинувачених особисто здійснив акт вандалізму над пам’ятником за вказівкою іншого учасника групи.

За даними прокуратури, підозрювані отримали винагороду за виконання завдання - від кількох сотень до кількох тисяч євро. Один з обвинувачених частково визнав провину, двоє інших її заперечують.
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