У Литві російські агенти знищили пам’ятник командиру литовських партизанів

У Литві завершили досудове розслідування у справі про наругу над пам’ятником командиру литовських партизанів Адолфасу Раманаускасу в містечку Меркіне, передає LRT.

За даними прокуратури, за цим актом вандалізму стоять спецслужби Росії, які оплатили злочин трьом громадянам Естонії.

Головний прокурор Каунаської окружної прокуратури Рімас Брадунас повідомив, що дії були скоєні не спонтанно, а в межах спланованої диверсійної операції. «Спочатку провели розвідку, спостереження, визначили ціль — і нею став саме цей пам’ятник», - розповів Брадунас.

До суду передали справу трьох іноземців: двоє мають подвійне громадянство Росії й Естонії, третій — лише російське. Усі троє затримані та екстрадовані до Литви, де їм висунули обвинувачення в сприянні іноземній державі в діяльності проти Литви, знищенні майна та нарузі над місцем публічного вшанування.

Слідство встановило, що підозрювані діяли як організована група, виконуючи завдання російського ГРУ, спрямовані на дестабілізацію ситуації в Литві та осквернення об’єктів національної пам’яті. Один з обвинувачених особисто здійснив акт вандалізму над пам’ятником за вказівкою іншого учасника групи.

За даними прокуратури, підозрювані отримали винагороду за виконання завдання - від кількох сотень до кількох тисяч євро. Один з обвинувачених частково визнав провину, двоє інших її заперечують.