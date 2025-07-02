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Північна Корея з допомогою РФ відкрила величезний пляжний комплекс для розвитку туризму

Аналітики кажуть, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дуже зацікавлений у розвитку туристичної галузі, особливо прибережних районів.

Північна Корея з допомогою РФ відкрила величезний пляжний комплекс для розвитку туризму
Фото: KCNA/dpa/picture alliance

Північна Корея відкрила величезний “культурний курорт світового класу” Wonsan Kalma Beach на своєму східному узбережжі.

Про це пише DW з посиланням на державні ЗМІ.

Центральне інформаційне агентство Кореї опублікувало фотографії туристів, які “насолоджуються пляжем у купальниках” і написало, що туристи були “вражені величчю та пишнотою туристичного міста, яке може вмістити майже 20 000 осіб”.

Південнокорейські ЗМІ називали прибережну туристичну зону “Вайкікі Північної Кореї”.

Аналітики кажуть, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин дуже зацікавлений у розвитку туристичної галузі, особливо прибережних районів. Прибережна туристична зона Wonsan Kalma Beach вважається одним з його улюблених проектів.

Кім сказав, що будівництво цього місця стане “одним з найбільших успіхів цього року”, і що Пхеньян побудує більше масштабних туристичних зон.

За кілька днів до відкриття були опубліковані фотографії Кіма з дочкою Чу Е та дружиною Рі Соль Чу, на яких вони спостерігають за чоловіком, що злітає з водної гірки на курорті.

Фото: KCNA

Фото: KCNA/Yonhap/picture alliance

Російські туристи також, як очікується, відвідають зону з 7 липня з 8-денною поїздкою, яка включає відвідування Пхеньяну. 

Міністерство у справах об'єднання Південної Кореї заявило, що згодом очікується розширення цього місця. Але, враховуючи обмежене транспортне сполучення з місцем призначення через Пхеньян, курорт “ймовірно залишиться невеликим за масштабом”, з приблизно 170 відвідувачами на день.

Експерти кажуть, що Пхеньян отримав деяку допомогу від Росії для розвитку цього місця в обмін на допомогу у війні Москви в Україні.

  • Для Північної Кореї туризм є потенційно добрим джерелом придбання іноземної валюти. Після того як КНДР залишалася закритою після пандемії COVID-19, країна нарешті відкрила свої кордони для відвідувачів. Але навіть до цього кількість іноземних туристів була дуже обмеженою.
  • Китайські туристи становили близько 90% відвідувачів, Північну Корею відвідало лише близько 5000 західних туристів. 
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