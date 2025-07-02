Австралійську авіакомпанію зламали кіберзлочинці

Австралійський авіаперевізник Qantas заявив про кібератаку, внаслідок якої було скомпрометовано персональні дані близько 6 мільйонів клієнтів.

Як пише Deutsche Welle, хакери отримали доступ до одного з контакт-центрів авіакомпанії та викрали базу, в якій містилися імена, електронні адреси, номери телефону та дати народження пасажирів.

У Qantas запевняють, що інформація з банківських карток та паспортні дані не зберігалися на серверах, тому до кіберзлочинців не потрапили. Також співробітники наголошують на збереженні недоторканними усіх систем, відповідальних за безпеку - тож жодних змін до розкладу рейсів внесено не було.

Компанія звернулася зі скаргою до австралійського Регулятора з питань національної кібербезпеки. Усі клієнти, чия інформація могла опинитися у хакерів, проінформовані про це та отримали інструкцію щодо подальших дій.