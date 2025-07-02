Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі

Вчергове анонсував мир ще до коментарів будь-якої зі сторін конфлікту.

У власній соціальній мережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив про готовність Ізраїлю припинити вогонь у Смузі Гази на 60 днів.

За словами глави держави, його представники отримали від ізраїльських чиновників принципову згоду на перемир'я з ХАМАСом під час "тривалої та продуктивної зустрічі". Трамп обіцяє, що під час павзи у бойових діях працюватиме з обома сторонами щодо остаточного припинення війни. Умови миру він обговорюватиме 7 липня особисто з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу, який приїде до Вашингтона.

Останню пропозицію щодо миру палестинському угрупованню передадуть катарські та єгипетські посередники. Трамп застеріг ХАМАС від негативної відповіді "заради усього Близького Сходу" і пригрозив, що відмова означатиме, що "угода ставатиме тільки гіршою для них".

Традиційно анонс перемир'я від Білого дому стався раніше, аніж будь-яка зі сторін встигла оприлюднити бодай якийсь коментар з цього приводу.