Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
ГоловнаСвіт

Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі

Вчергове анонсував мир ще до коментарів будь-якої зі сторін конфлікту.

Трамп заявив, що Ізраїль погодився на 60-денне припинення вогню в Газі
Смуга Гази
Фото: EPA/UPG

У власній соціальній мережі Truth Social президент США Дональд Трамп заявив про готовність Ізраїлю припинити вогонь у Смузі Гази на 60 днів.

За словами глави держави, його представники отримали від ізраїльських чиновників принципову згоду на перемир'я з ХАМАСом під час "тривалої та продуктивної зустрічі". Трамп обіцяє, що під час павзи у бойових діях працюватиме з обома сторонами щодо остаточного припинення війни. Умови миру він обговорюватиме 7 липня особисто з ізраїльським прем'єром Біньяміном Нетаньягу, який приїде до Вашингтона. 

Останню пропозицію щодо миру палестинському угрупованню передадуть катарські та єгипетські посередники. Трамп застеріг ХАМАС від негативної відповіді "заради усього Близького Сходу" і пригрозив, що відмова означатиме, що "угода ставатиме тільки гіршою для них".

Традиційно анонс перемир'я від Білого дому стався раніше, аніж будь-яка зі сторін встигла оприлюднити бодай якийсь коментар з цього приводу. 
Теми: , , , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies