Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
Ексклюзив Директор Метрополітан-опера Пітер Ґелб : ”Я не хочу мати культурні зв’язки з убивцями. Тому я повністю припинив таку співпрацю”
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
​Війна за логістику на півдні
​Війна за логістику на півдні
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
ГоловнаСвіт

Верховний суд Польщі визнав дійсними президентські вибори 2025 року

На цих виборах перемогу здобув Кароль Навроцький.

Верховний суд Польщі визнав дійсними президентські вибори 2025 року
Кароль Навроцький
Фото: Фейсбук-сторінка Кароля Навроцького

Верховний суд Польщі 1 липня визнав дійсними президентські вибори 2025 року, на яких перемогу здобув Кароль Навроцький.

Про це повідомляє RMF24.

Суд отримав понад 54 тис. скарг щодо виборів, але лише 21 скаргу визнали обґрунтованою. Решта 54 025 скарг залишилися без подальшого розгляду.

"Значна кількість протестів була обтяжена невиправними формальними недоліками", – зазначила суддя Марія Щепанець.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

В свою чергу голова Верховного суду Кшиштоф Вяк зазначив, що жодне з встановлених порушень не вплинуло на загальний результат виборів.

"Усі обставини чітко вказують на те, що Кароль Навроцький отримав більше голосів у другому турі, ніж Рафал Тшасковський", — наголосив голова суду.

Верховний суд також зазначив, що виборчий кодекс не передбачає процедури повного перерахунку голосів.

Раніше голова Сейму Шимон Головня обіцяв, що скличе Національні збори 6 серпня, якщо Верховний Суд не визнає президентські вибори недійсними. Того дня новообраний президент Кароль Навроцький має скласти присягу та вступити на посаду.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies