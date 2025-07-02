Верховний суд Польщі визнав дійсними президентські вибори 2025 року

На цих виборах перемогу здобув Кароль Навроцький.

Верховний суд Польщі 1 липня визнав дійсними президентські вибори 2025 року, на яких перемогу здобув Кароль Навроцький.

Про це повідомляє RMF24.

Суд отримав понад 54 тис. скарг щодо виборів, але лише 21 скаргу визнали обґрунтованою. Решта 54 025 скарг залишилися без подальшого розгляду.

"Значна кількість протестів була обтяжена невиправними формальними недоліками", – зазначила суддя Марія Щепанець.

В свою чергу голова Верховного суду Кшиштоф Вяк зазначив, що жодне з встановлених порушень не вплинуло на загальний результат виборів.

"Усі обставини чітко вказують на те, що Кароль Навроцький отримав більше голосів у другому турі, ніж Рафал Тшасковський", — наголосив голова суду.

Верховний суд також зазначив, що виборчий кодекс не передбачає процедури повного перерахунку голосів.

Раніше голова Сейму Шимон Головня обіцяв, що скличе Національні збори 6 серпня, якщо Верховний Суд не визнає президентські вибори недійсними. Того дня новообраний президент Кароль Навроцький має скласти присягу та вступити на посаду.