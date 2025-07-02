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Politico: Пентагон зупиняє постачання деяких боєприпасів для України

Рішення прийняли після огляду запасів боєприпасів Пентагону.

Politico: Пентагон зупиняє постачання деяких боєприпасів для України
Ілюстративне фото
Фото: Joshua Roberts/Reuters

Пентагон зупинив постачання деяких ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України.

Про це повідомляє Politico з посиланням на власні джерела.

Це рішення прийняв керівник відділу політики Пентагону Елбрідж Колбі після огляду запасів боєприпасів Пентагону, який викликав занепокоєння щодо зменшення загальної кількості артилерійських снарядів, ракет ППО та високоточних боєприпасів.

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Початкове рішення про призупинення частини допомоги, обіцяної за часів адміністрації Байдена, було прийнято на початку червня.

Рішення Пентагону зупинити постачання викликало побоювання серед союзників України в Конгресі, що країна стане вразливою до подальших російських авіаударів.
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