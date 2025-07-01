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Французький парламент вкотре провалив голосування за вотум недовіри уряду

Голосування ініціювали соціалісти.

Французький парламент вкотре провалив голосування за вотум недовіри уряду
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

Національна асамблея Франції не змогла проголосувати за вотум недовіри уряду Франсуа Байру. 

Про це повідомляє BFMTV.

Вотум недовіри уряду Байру ініціювала Соціалістична партія. За нього проголосували 189 депутатів з необхідних 289.

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Соціалісти запропонували оголосити вотум недовіри уряду через те, що Байру не запропонував парламенту законопроєкт для обговорення підвищення пенсійного віку до 64 років. Таким чином депутати так і не змогли висловитися з цього приводу.

Раніше Байру обіцяв винести пропозиції щодо пенсійної реформи в парламент після завершення переговорів між профспілками та роботодавцями. Втім, ці переговори не призвели до конкретних результатів.
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