Французький парламент вкотре провалив голосування за вотум недовіри уряду

Національна асамблея Франції не змогла проголосувати за вотум недовіри уряду Франсуа Байру.

Про це повідомляє BFMTV.

Вотум недовіри уряду Байру ініціювала Соціалістична партія. За нього проголосували 189 депутатів з необхідних 289.

Соціалісти запропонували оголосити вотум недовіри уряду через те, що Байру не запропонував парламенту законопроєкт для обговорення підвищення пенсійного віку до 64 років. Таким чином депутати так і не змогли висловитися з цього приводу.

Раніше Байру обіцяв винести пропозиції щодо пенсійної реформи в парламент після завершення переговорів між профспілками та роботодавцями. Втім, ці переговори не призвели до конкретних результатів.