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Спека в Європі: Франція, Іспанія і Португалія зафіксували рекордну температуру за всю історію спостережень

На вершині гори Монблан – найвищому шпилі Західної Європи – температура вперше піднялася вище нуля. 

Спека в Європі: Франція, Іспанія і Португалія зафіксували рекордну температуру за всю історію спостережень
Фото: EPA/UPG

В Іспанії та Португалії температура в червні сягнула рекордних 46C. Не оминула спека і Францію та Туреччину, де почалися лісові пожежі, підживлювані сильними вітрами, пише The Times.

По всій Франції оголошували безпрецедентну кількість сповіщень про спеку. У понеділок температура в країні досягла 35°C, а нині, як очікується, вона підніметься ще вище.

Цього червня Франція зафіксувала найспекотніший день за всю історію спостережень. Температура на вершині гори Монблан вперше піднялася вище нуля, що загрожує таненням льоду й снігу. 

“Ми вже бачимо, що льодовики перебувають у скрутному становищі, і це лише початок літа, тому це викликає тривогу на майбутні роки”, – прокоментувала синоптикиня Météo France Манон Буадон. 

В Іспанії, де попередні три роки уже були найспекотнішими, спека побила рекорд у місті Уельва, що поблизу португальського кордону. З суботи тепловий купол охопив майже всю країну. Це був один з найспекотніших сплесків у червні з початку ведення спостережень у 1961 році.Така сама спека була й в Португалії, у Морі.

Туреччина, яка теж потерпає від високих температур, бореться з лісовими пожежами в провінціях Ізмір і Маніса. Район Сеферіхісар у Ізмірі довелося евакуювати у зв’язку з розповсюдженням пожежі. Троє людей потрапили до лікарні через отруєння димом. Від початку червня в Туреччині зафіксували приблизно 1500 пожеж. Причиною більшості з них влада назвала людську недбалість: сигаретні окурки, багаття з пікніків та феєрверки. 

Греція залишається в стані підвищеної готовності до лісових пожеж, оскільки небезпечне поєднання високих температур та штормових вітрів створює умови “надзвичайного ризику” в кількох частинах країни. Це призвело до порушення поромного сполучення та перевантаження ресурсів пожежогасіння. 
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