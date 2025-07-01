Саміт НАТО у 2026 році прийматиме Анкара

Турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган після засідання кабінету міністрів оголосив, що саміт країн НАТО у 2026 році прийматиме столиця країни Анкара.

Як пише видання Hurriyet Daily News, президент заявив, що перед зустріччю лідерів держав-членів Альянсу турецька влада "підготує підґрунтя для ухвалення важливих рішень".

Ердоган також розповів про головні акценти своєї участі у минулому саміті НАТО в Гаазі: за його словами, Туреччина наполягала на усуненні бар'єрів щодо торгівлі в оборонній галузі та звертала увагу на ситуацію у Смузі Гази.