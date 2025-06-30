Прем'єр-міністр Андорри відвідає Україну восени

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на полях Конференції ООН з фінансування розвитку домовився з прем'єром Андорри Шав'є Еспотом Саморою посилювати прямі міжурядові контакти і співпрацю.

Про це він повідомив у Telegram.

"Подякував за непохитну солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією. Цінуємо послідовну позицію Андорри у міжнародних організаціях — ООН, ОБСЄ, Раді Європи — на захист суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Окремо подякував за приєднання Андорри до Реєстру збитків, завданих війною, і участь як спостерігача в робочій групі зі створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України", - написав Шмигаль.

Він також підкреслив важливість збільшення міжнародного тиску на Росію.

"Високо цінуємо приєднання Андорри до санкційної політики ЄС проти РФ. Наголосив на важливості запобігання обходу санкцій і закликав посилити координацію в цьому напрямі. Крім того, Росія має компенсувати всі завдані збитки. Працюємо над механізмом конфіскації заморожених російських активів та їх використання на користь України", - написав прем'єр.

Шмигаль також додав, що прем'єр Андорри прийняв запрошення відвідати Україну восени.