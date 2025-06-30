Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
«Після 65 років українці в середньому мають лише 6 років здорового життя», — міністерка соцполітики Оксана Жолнович
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
У Франції на фестивалі вуличної музики шприцами поранили 145 осіб. Затримали 12 осіб
Йшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
ФотоЙшла подбати про дітей, і – вибух. Історія медсестри Охматдиту, яка пережила понад 20 операцій після ракетного удару
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
У порушника національного мультипредметного тесту виявили шпаргалку з таблицею множення
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
12-денна війна: чому Іран продовжить розвивати свою ядерну програму
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Шукати вітра в горах. Що відбувається на полонині Руні
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Є ризик, що за понад мільйон дітей держава з 1 липня платитиме сімейним лікарям і педіатрам нуль – дані НСЗУ
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
Скандал навколо Назарія зі СМА — що треба знати про збори на лікування, коли просять гроші у соцмережах
ГоловнаСвіт

Прем'єр-міністр Андорри відвідає Україну восени

Денис Шмигаль зустрівся з Шав'є Еспотом Саморою на полях Конференції ООН. 

Прем'єр-міністр Андорри відвідає Україну восени
Денис Шмигаль і Шав'є Еспот Самора
Фото: Уряд

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на полях Конференції ООН з фінансування розвитку домовився з прем'єром Андорри Шав'є Еспотом Саморою посилювати прямі міжурядові контакти і співпрацю.

Про це він повідомив у Telegram.

"Подякував за непохитну солідарність і підтримку України в боротьбі з російською агресією. Цінуємо послідовну позицію Андорри у міжнародних організаціях — ООН, ОБСЄ, Раді Європи — на захист суверенітету та територіальної цілісності України в межах міжнародно визнаних кордонів. Окремо подякував за приєднання Андорри до Реєстру збитків, завданих війною, і участь як спостерігача в робочій групі зі створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України", - написав Шмигаль. 

Він також підкреслив важливість збільшення міжнародного тиску на Росію.

"Високо цінуємо приєднання Андорри до санкційної політики ЄС проти РФ. Наголосив на важливості запобігання обходу санкцій і закликав посилити координацію в цьому напрямі. Крім того, Росія має компенсувати всі завдані збитки. Працюємо над механізмом конфіскації заморожених російських активів та їх використання на користь України", - написав прем'єр.

Шмигаль також додав, що прем'єр Андорри прийняв запрошення відвідати Україну восени.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies