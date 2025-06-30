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Трамп погрожує припинити фінансування Нью-Йорка, якщо демократ Мамдані “не поводитиметься належним чином”

Зоран Мандамі є фаворитом-кандидатом на посаду мера міста від демократів.

Трамп погрожує припинити фінансування Нью-Йорка, якщо демократ Мамдані “не поводитиметься належним чином”
Фаворит-кандидат у мери Нь-Йорка, демократ Зоран Мамдані
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп пригрозив відрізати Нью-Йорк від федерального фінансування, якщо фаворит-кандидат у мери Зоран Мамдані, демократичний соціаліст, “не поводитиметься належним чином” у разі обрання.

Про це пише The Guardian.

Трамп також заявив, що Мамдані ‒ комуніст, хоча той це заперечив. Він підтвердив своє зобов'язання підвищити податки для найбагатших ньюйоркців, заявивши: “Я не думаю, що у нас повинні бути мільярдери”.

В інтерв'ю Fox News Трамп стверджував, що перемога Мамдані “немислима”, оскільки він вважає кандидата “чистим комуністом”.

Президент додав: “Скажімо так: якщо він пройде вибори, я буду президентом, і йому доведеться робити правильні речі, інакше вони не отримають жодних грошей. Він повинен робити правильні речі, інакше вони не отримають жодних грошей”.

За даними міського контролера минулого року, до міста надходить понад 100 мільярдів доларів з федерального уряду через різні установи та програми.

  • Минулого тижня колишній губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо поступився своєму супернику Зограну Мамдані на праймеріз Демократичної партії на посаду мера Нью-Йорка. 33-річний законодавець від округу Квінз здобув переконливу перевагу в Брукліні, Квінзі та на Мангеттені.
  •  Згідно з міською системою рейтингового відбору, кандидат оголошується переможцем після отримання понад 50% голосів. У кожному турі один кандидат вибуває, а другий вибір його виборців розподіляється між кандидатами, що залишилися.
  • Процес повторюється, доки кандидат не отримає більшості. Наступні тури підрахунку голосів заплановані на 1 липня.
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