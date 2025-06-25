Праймеріз демократів за посаду мера Нью-Йорка: перемогу отримав мусульманин Мамдані

Колишній губернатор Нью-Йорка Ендрю Куомо поступився своєму супернику Зограну Мамдані на праймеріз Демократичної партії на посаду мера Нью-Йорка, пише Bloomberg.

33-річний законодавець від округу Квінз здобув переконливу перевагу в Брукліні, Квінзі та на Мангеттені.

Це був чудовий результат для Мамдані, який був відносно невідомим раніше і став популярним протягом останніх тижнів.

Згідно з попередніми результатами міської виборчої комісії після підрахунку понад 96% бюлетенів, у першому турі голосування за рейтинговим вибором він отримав 43,5% голосів, а Куомо ‒ 36,4%.

“Через вісім місяців після початку цієї кампанії з баченням міста, яке може собі дозволити кожен ньюйоркець, ми перемогли. Гідне життя не повинно бути зарезервоване для небагатьох щасливчиків”, ‒ сказав Мамдані натовпу прихильників рано вранці в середу в Лонг-Айленд-Сіті.

Третє місце в першому турі посів міський контролер Бред Ландер з 11,3%. Ландер і Мамдані взаємно підтримували один одного.

“Такого ривка як у Мамдані я ніколи раніше не бачив у політиці Нью-Йорка. Це була неймовірна кампанія, яка розуміла соціальні мережі та маркетинг як ніхто інший”, – сказав Дж. К. Поланко, політичний аналітик з Університету Маунт-Сент-Вінсент ще до оголошення результатів.

Більше про Мамдані та Куомо

Колишній губернатор, найстарший кандидат і людина з найбільшим досвідом роботи в уряді, позиціонував себе як досвідченого поміркованого політика, який може вирішувати проблеми Нью-Йорка — від злочинності в метро до загальновизнаної кризи доступності. Він розхвалював свої досягнення на посаді губернатора, зокрема широко схвальну реконструкцію аеропорту Ла-Гуардія та відкриття лінії метро на Другій авеню.

Куомо обіймав посаду секретаря Департаменту житлового будівництва та міського розвитку за часів колишнього президента Білла Клінтона та генерального прокурора штату Нью-Йорк. Він пробув майже три терміни на посаді губернатора, перш ніж піти у відставку на тлі низки звинувачень у сексуальних домаганнях. Куомо заперечує ці звинувачення. Клінтон підтримав Куомо наприкінці перегонів.

У разі обрання Мамдані стане наймолодшим мером Нью-Йорка за століття, його першим мером-мусульманином і першою людиною південноазійського походження, яка очолить місто. Він піднявся в опитуваннях завдяки широкій роботі в соціальних мережах, розвиненій мережі волонтерів, масштабній підтримці донорів та прямій поштовій розсилці, яка знайшла відгук у молодих та прогресивних виборців.

Фото: EPA/UPG Ендрю Куомо

Результат ще не офіційний. Згідно з міською системою рейтингового відбору, кандидат оголошується переможцем після отримання понад 50% голосів. У кожному турі один кандидат вибуває, а другий вибір його виборців розподіляється між кандидатами, що залишилися.

Процес повторюється, доки кандидат не отримає більшості. Наступні тури підрахунку голосів заплановані на 1 липня.

В останні роки кандидат від Демократичної партії на посаду мера “темно-синього” Нью-Йорка мав безперечний успіх на загальних виборах. Але цього року Мамдані все ще має зіткнутися з мером Еріком Адамсом, який виграв вибори 2021 року як демократ, але цього разу балотується як незалежний кандидат, а також з республіканцем Кертісом Слівою, незалежним Джимом Волденом і потенційно з Куомо.

Мамдані та 67-річний Куомо запропонували разюче різні бачення питань податків та поліцейської діяльності в перегонах, які часом відображали розбіжності, що охоплюють Демократичну партію на національному рівні. Вибори також стали мікрокосмом поглядів ньюйоркців щодо конфліктів на Близькому Сході, причому Куомо пообіцяв підтримку Ізраїлю, тоді як Мамдані розкритикував війни країни у Смузі Гази та з Іраном.