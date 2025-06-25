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Евакуація українців з Ірану відбувалася в кілька етапів: у ГУР розповіли деталі

Наразі завершилась комплексна операція, в рамках якої з Ірану та Ізраїлю вдалося вивезти 164 громадянина України.

Евакуація українців з Ірану відбувалася в кілька етапів: у ГУР розповіли деталі
евакуація українців з Ірану
Фото: ГУР

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони розповіли про деталі операції з повернення українців на Батьківщину з Ірану, що відбулася 24 червня.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Наразі завершилась комплексна евакуаційна операція, в рамках якої з Ірану та Ізраїлю вдалося вивезти 164 громадянина України.

Операція в Ірані відбулась у кілька етапів. Спочатку посольство України поінформувало українських громадян про можливість евакуації. Після збору на території дипустанови групу організовано доправили автобусом до ірансько-азербайджанського кордону. Далі - піший перехід з дітьми і валізами мостом через ріку Аракс, що розділяє дві країни. 

Евакуація українців з Ірану
Фото: ГУР
Евакуація українців з Ірану

Після проходження митних процедур українців зустріла азербайджанська сторона. Завдяки координації з Молдовою, було забезпечено подальший повітряний транзит до Кишинева, а звідти - автобусом до Києва. 

"Моя донька народилася в Україні. Ми переїхали до Ірану, коли їй було лише 5, молодший син ніколи не бачив країни, з якої ми походимо. Але обидва вони знають українську мову, мають вишиванки, та люблять вареники і борщ", - розповіла  евакуйована з Тегерану киянка.

Евакуація українців з Ірану
Фото: ГУР
Евакуація українців з Ірану

Евакуація українців з Ірану
Фото: ГУР
Евакуація українців з Ірану

Евакуація українців з Ірану
Фото: ГУР
Евакуація українців з Ірану
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