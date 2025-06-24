Іран та Ізраїль відновлюють роботу аеропортів і скасовують обмеження у своїх країнах

Тегеран заявив, що відмовляється від подальших переговорів зі США.

Ізраїльська система протиповітряної оборони "Залізний купол" перехоплює балістичні ракети, випущені з Ірану над Тель-Авівом

24 червня повітряний простір Ірану частково відкрили після припинення вогню з Ізраїлем після 12 днів бойових дій, передає CNN.

Командування тилу Армії оборони Ізраїлю тим часом оголосило про повне зняття внутрішніх обмежень у країні. Відтепер і щонайменше до вечора четверга громадянам дозволили проводити зібрання, богослужіння, відновлювати роботу підприємств та навчальні заходи без обмежень.

При цьому у населених пунктах поблизу смуги Гази залишаються чинними обмеження на масові заходи — до 2000 осіб.

Управління аеропортів Ізраїлю також повідомило про повернення до повноцінної роботи аеропортів Бен-Гуріон і Хайфа. Скасували всі обмеження щодо кількості рейсів та пасажирів.

При цьому начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір повідомив, що «важливу фазу» кампанії проти Ірану завершили, й тепер Ізраїль переходить до «нового етапу, заснованого на досягненнях попереднього».

Замір також наголосив, що основний акцент знову зміщується на смугу Гази. «Завдання — повернути додому заручників і знищити режим ХАМАС», — зазначив він.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів зі США, доки триватиме «агресія» проти Ісламської Республіки. За його словами, Іран вже передав відповіді США через посередників у рамках непрямих контактів.

12-денна операція Ізраїлю і відповідь Ірану