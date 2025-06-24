Іран та Ізраїль відновлюють роботу аеропортів і скасовують обмеження у своїх країнах

24 червня повітряний простір Ірану частково відкрили після припинення вогню з Ізраїлем після 12 днів бойових дій, передає CNN.
Командування тилу Армії оборони Ізраїлю тим часом оголосило про повне зняття внутрішніх обмежень у країні. Відтепер і щонайменше до вечора четверга громадянам дозволили проводити зібрання, богослужіння, відновлювати роботу підприємств та навчальні заходи без обмежень.
При цьому у населених пунктах поблизу смуги Гази залишаються чинними обмеження на масові заходи — до 2000 осіб.
Управління аеропортів Ізраїлю також повідомило про повернення до повноцінної роботи аеропортів Бен-Гуріон і Хайфа. Скасували всі обмеження щодо кількості рейсів та пасажирів.
При цьому начальник штабу Армії оборони Ізраїлю генерал-лейтенант Еяль Замір повідомив, що «важливу фазу» кампанії проти Ірану завершили, й тепер Ізраїль переходить до «нового етапу, заснованого на досягненнях попереднього».
Замір також наголосив, що основний акцент знову зміщується на смугу Гази. «Завдання — повернути додому заручників і знищити режим ХАМАС», — зазначив він.
Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що Тегеран не повернеться до переговорів зі США, доки триватиме «агресія» проти Ісламської Республіки. За його словами, Іран вже передав відповіді США через посередників у рамках непрямих контактів.
12-денна операція Ізраїлю і відповідь Ірану
- Із 13 червня тривали повітряні атаки Ізраїлю проти Ірану в межах операції, спрямованої на ядерне роззброєння країни. Іран завдавав ударів у відповідь.
- 22 червня США долучилися до атак проти Ірану і вдарили по трьох ядерних об'єктах. Ще до цих ударів верховний лідер Ірану обіцяв "наслідки" для Штатів у разі будь-якої військової участі. Після американських ударів Іран атакував військові бази США в Іраці і Катарі.
- Іран не перекрив Ормузьку протоку, від якої залежить понад 20 % усіх постачань нафти, але такий варіант був вірогідним.
- Ціни на нафту зросли до рекордного із січня рівня і ризикували зрости ще більше, якби протоку таки перекрили. Будь-яке зростання вартості нафти – на руку Росії.
- Ще 23 червня сторони обмінювалися повітряними ударами. За час взаємних ударів десятки людей загинули в Ізраїлі і сотні – в Ірані.
- Вночі 24 червня обидві сторони знову “обмінялися вогнем”, а жителі Тегерана розповіли BBC Persian, що вони стали свідками одного з "найважчих" раундів атак з боку Ізраїлю. Це викликало гнів з боку американського президента Дональда Трампа.