Зеленський: Україна здатна виготовляти 8 млн різних дронів на рік, але на це бракує грошей

Він закликав європейські країни більше вкладати в спільне виробництво.

Мережа агресії включає не лише Росію, а й Північну Корею, режим в Ірані, китайські компанії та багато схем виробників зброї, які продовжують постачання росіянам. Тільки спільно можна цьому протидіяти, сказав президент Володимир Зеленський у зверненні до учасників форуму оборонної індустрії в Нідерландах.

Найкращий спосіб протидії, на його погляд, це удар по центру агресії та розрив зв'язку Росії зі змовниками. Тож пріоритет є чітким: спільне виробництво озброєння і санкції проти тих, хто продовжує співпрацювати з росіянами.

Серед компаній, що постачають до Росії обладнання, яке вона використовує в озброєнні, є китайські, тайванські і навіть європейські фірми.

"Ключові питання сьогодні стосовно оборонного виробництва: інвестиції та технології. Потенціал нашого оборонного виробництва перевищує $44 млрд. Це майже 1000 військових засобів – від артилерії до передових засобів, дронів, ракет. Але близько 40 % всього потенціалу не має належного фінансування", – сказав президент.

Наприклад, Україна на рік може виготовляти близько 8 млн дронів різного типу, але фінансування вистачає на меншу кількість.

Росія тим часом використовує не лише власні нафтові доходи, а й ресурси КНДР та Ірану і має корумповані зв'язки з іншими країнами. Тому відповідати на російську військову мережу можливо лише спільно.

Україна повинна стати лідеркою у виробництві дронів – ударних і перехоплювачів. Але й продовжувати виготовляти "традиційну" зброю, вважає президент.

"Будь-ласка, збільшіть фінансування в спільне з Україною виробництво зброї. Уся зброя, яку ми виробляємо, стане частиною сильної Європи та її безпекової системи", – пообіцяв він.

Володимир Зеленський підкреслив, що Путін не збирається зупиняти війну і планує нові військові операції – на території НАТО. Це – дані від української розвідки.