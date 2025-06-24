Раніше це видання звинувачували у розпалюванні ненависті до євреїв та іноземців.

Німецький суд скасував заборону на ультраправий журнал "Compact", який звинувачували у розпалюванні ненависті до євреїв та іноземців.

Як пише Reuters, таке рішення суд виніс у вівторок, 24 червня.

Колишня міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заборонила журнал, тираж якого становив 40 000 примірників і був популярним у соціальних мережах, у липні минулого року, назвавши його "рупором праворадикальних екстремістів".

Однак у своєму рішенні суддя Федерального суду Інго Крафт зазначив, що хоча "Compact" містить багато "крайніх" заяв, зокрема висловлював підтримку вигнанню німецьких громадян-мігрантів, вони не є доказом того, що організація, яка стоїть за журналом, є неконституційною.

"Основний закон дозволяє навіть своїм ворогам свободу думки та преси", – написав Крафт.

Головний редактор журналу Юрген Ельзессер, який заявив, що "Compact" хоче повалити німецький "режим" і називає себе прихильником президента Росії Володимира Путіна, ретвітнув своє фото з підписом: "Sieg!" ("Перемога").

Видання зазначає, що таке рішення судді для партії "Альтернатива для Німеччини", є "підняттям морального духу".