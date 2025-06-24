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Німецький суд скасував заборону на ультраправий журнал "Compact"

Раніше це видання звинувачували у розпалюванні ненависті до євреїв та іноземців.

Німецький суд скасував заборону на ультраправий журнал "Compact"
Стенд журналу «Compact» на Лейпцизькому книжковому ярмарку, фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

Німецький суд скасував заборону на ультраправий журнал "Compact", який звинувачували у розпалюванні ненависті до євреїв та іноземців. 

Як пише Reuters, таке рішення суд виніс у вівторок, 24 червня.

Колишня міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер заборонила журнал, тираж якого становив 40 000 примірників і був популярним у соціальних мережах, у липні минулого року, назвавши його "рупором праворадикальних екстремістів".

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Однак у своєму рішенні суддя Федерального суду Інго Крафт зазначив, що хоча "Compact" містить багато "крайніх" заяв, зокрема висловлював підтримку вигнанню німецьких громадян-мігрантів, вони не є доказом того, що організація, яка стоїть за журналом, є неконституційною.

"Основний закон дозволяє навіть своїм ворогам свободу думки та преси", – написав Крафт.

Головний редактор журналу Юрген Ельзессер, який заявив, що "Compact" хоче повалити німецький "режим" і називає себе прихильником президента Росії Володимира Путіна, ретвітнув своє фото з підписом: "Sieg!" ("Перемога"). 

Видання зазначає, що таке рішення судді для партії "Альтернатива для Німеччини", є "підняттям морального духу".

  • За виданням стежили протягом багатьох років, а з кінця 2021 року його ввжали "безумовно правоекстремістським".
  • До видання Compact входив щомісячний журнал із спеціальними випусками, інтернет-платформи та щоденна програма на YouTube-каналі під назвою "Compact Der Tag", яка випускалася з понеділка по п’ятницю. 
  • Згідно із забороною, Федеральне міністерство внутрішніх справ мало негайно припинити випуск усіх форматів журналів, вебсайт буде закрити, а активи конфісковані. Також мали видалити вміст каналу YouTube.
  • 2 травня німецьке Федеральне відомство з охорони конституції віднесло партію "Альтернатива для Німеччини" (АдН) до правоекстремістських на федеральному рівні,
  • Раніше у Німеччині правоекстремістськими були визнані земельні організації "Альтернативи для Німеччини" у Тюрінгії, Саксонії та Саксонії-Анхальт.
  • За даними німецької розвідки, "Альтернатива для Німеччини" (АдН) продовжує залучати у свої ряди дедалі більшу кількість правих екстремістів. 
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