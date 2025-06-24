Прем'єр-міністр Франції обговорить пенсійну реформи з профспілками та роботодавцями

Багатомісячні переговори між французькими профспілками та роботодавцями щодо реформ пенсійної системи провалилися вчора, пише Reuters.

Відтак прем'єр-міністр Франсуа Байру скликав зустріч з обома сторонами, щоб знайти вихід з глухого кута.

Переговорники не змогли досягти згоди, яку вважають переговорами "останнього шансу", щодо обговорення внесення змін до непопулярної реформи пенсійної системи 2023 року, яка поступово підвищить пенсійний вік з 62 років до 64 років.

Профспілки хотіли угоди, яка б дозволила працівникам, які виконували фізично важку роботу, достроково виходити на пенсію, а також щоб декретна відпустка краще враховувалася, тоді як роботодавці побоювалися поступок, які могли б негативно вплинути на крихкі фінанси пенсійної системи.

Тепер Байру зіткнувся з можливим вотумом недовіри з боку опозиційних законодавців.

“Ми добре знаємо, що складний пошук нових рішень – це довгий шлях, і на цьому довгому шляху наступні кроки часто є найвибагливішими, але вони також є найважливішими”, – сказав Байру у своїй ранковій промові.

Він сказав, що зустрінеться зі сторонами переговорів “сьогодні вранці”, не вдаючись до подробиць.