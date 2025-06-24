Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
«Це не просто ігри – це битва за честь»: як збірна України з волейболу здивувала всіх у Лізі націй
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Рада прийняла в цілому законопроєкт про запровадження інституту множинного громадянства в Україні
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
"Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Ексклюзив "Руки опускаються": Ляшко розповів про свої найбільші болі у медичній системі
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
Суми за три дні?
Суми за три дні?
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
ГоловнаСвіт

Прем'єр-міністр Франції обговорить пенсійну реформи з профспілками та роботодавцями

Перемовини між сторонами провалилися.

Прем'єр-міністр Франції обговорить пенсійну реформи з профспілками та роботодавцями
Франсуа Байру
Фото: EPA/UPG

Багатомісячні переговори між французькими профспілками та роботодавцями щодо реформ пенсійної системи провалилися вчора, пише Reuters.

Відтак прем'єр-міністр Франсуа Байру скликав зустріч з обома сторонами, щоб знайти вихід з глухого кута.

Переговорники не змогли досягти згоди, яку вважають переговорами "останнього шансу", щодо обговорення внесення змін до непопулярної реформи пенсійної системи 2023 року, яка поступово підвищить пенсійний вік з 62 років до 64 років.

Профспілки хотіли угоди, яка б дозволила працівникам, які виконували фізично важку роботу, достроково виходити на пенсію, а також щоб декретна відпустка краще враховувалася, тоді як роботодавці побоювалися поступок, які могли б негативно вплинути на крихкі фінанси пенсійної системи.

Тепер Байру зіткнувся з можливим вотумом недовіри з боку опозиційних законодавців.

“Ми добре знаємо, що складний пошук нових рішень – це довгий шлях, і на цьому довгому шляху наступні кроки часто є найвибагливішими, але вони також є найважливішими”, – сказав Байру у своїй ранковій промові.

Він сказав, що зустрінеться зі сторонами переговорів “сьогодні вранці”, не вдаючись до подробиць.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies