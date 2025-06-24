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Спікер Джонсон не поставить на голосування резолюцію про право Трампа застосовувати армію проти Ірану

Автори наполягають, що президент перевищив повноваження, не спитавши дозволу.

Спікер Джонсон не поставить на голосування резолюцію про право Трампа застосовувати армію проти Ірану
Спікер Майк Джонсон
Фото: medya.press

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон заявив, що не збирається виносити на голосування резолюцію, яка ставить під сумнів право президента Дональда Трампа завдавати ударів по Ірану без погодження парламенту.

Як пише Reuters, Джонсон назвав розгляд цього питання "непотрібним та несвоєчасним". Він стверджує, що Трамп "скористався повноваженнями головнокомандувача, оцінивши загрозу з боку Ірану як негайну та незворотну".

Резолюцію запропонували республіканець Томас Массі та демократ Ро Ханна за день до того, як Трамп розпорядився розпочати бомбардування ядерних об'єктів Ірану. За версією законотворців, президент не може застосовувати американські війська без згоди Конгресу.

У Сенаті таку ж резолюцію подав демократ Тік Кейн, її розгляд може відбутися вже цього тижня.
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