Рютте анонсував участь Зеленського у саміті НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте анонсував участь Президента Володимира Зеленського і його команди "у кількох заходах протягом наступних днів". Також він вкотре підтвердив непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

Про Рютте заявив під час пресконференції перед початком саміту НАТО у Гаазі, пише Укрінформ.

"Тут, у Гаазі, союзники підтвердять нашу триваючу підтримку України. До нас доєднається Президент Зеленський зі своєю командою, для низки зустрічей протягом наступних днів", — зазначив Рютте.

Генсек наголосив, що найбільш значною та прямою загрозою, яка постає перед Альянсом, залишається Росія. Москва продовжує війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану й Китаю, а також Білорусі. Такі дії союзників Росії виводять війну в Україні за межі регіонального конфлікту.

"Ми всі хочемо миру для людей в Україні, завершення цієї жахливої війни, яка проти них ведеться. Мірою того, як триває робота з досягнення справедливого та тривалого миру, ми маємо переконатися, що Україна має все, щоб оборонити себе сьогодні та стримати агресію у майбутньому. Наша підтримка для України є непохитною і буде продовжуватися", — наголосив Рютте.