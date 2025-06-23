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Рютте анонсував участь Зеленського у саміті НАТО

Рютте підтвердив підтримку України у боротьбі проти агресії РФ.

Рютте анонсував участь Зеленського у саміті НАТО
Володимир Зеленський і Марк Рютте в Одесі 15 квітня 2025 року
Фото: ОПУ

Генсек НАТО Марк Рютте анонсував участь Президента Володимира Зеленського і його команди "у кількох заходах протягом наступних днів". Також він вкотре підтвердив непохитну підтримку України у боротьбі проти російської агресії.

Про Рютте заявив під час пресконференції перед початком саміту НАТО у Гаазі, пише Укрінформ.

"Тут, у Гаазі, союзники підтвердять нашу триваючу підтримку України. До нас доєднається Президент Зеленський зі своєю командою, для низки зустрічей протягом наступних днів", — зазначив Рютте.

Генсек наголосив, що найбільш значною та прямою загрозою, яка постає перед Альянсом, залишається Росія. Москва продовжує війну проти України за підтримки Північної Кореї, Ірану й Китаю, а також Білорусі. Такі дії союзників Росії виводять війну в Україні за межі регіонального конфлікту.

"Ми всі хочемо миру для людей в Україні, завершення цієї жахливої війни, яка проти них ведеться. Мірою того, як триває робота з досягнення справедливого та тривалого миру, ми маємо переконатися, що Україна має все, щоб оборонити себе сьогодні та стримати агресію у майбутньому. Наша підтримка для України є непохитною і буде продовжуватися", — наголосив Рютте.

  • Видання Politico нещодавно писало, що під час саміту НАТО в Гаазі не планується проведення засідання Ради Україна – НАТО. Це стало ще однією поступкою з боку Альянсу на користь Сполучених Штатів.
  • Країни НАТО вже узгодили комюніке саміту: держави зобов'язуються витрачати 5% ВВП на оборону та безпеку до 2035 року. Щоправда, без Іспанії.
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