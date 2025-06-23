Трамп закликав знижувати ціну на нафту та більше бурити

Президент США Дональд Трамп відреагував на зростання цін на нафту після ударів Ізраїлю та США по Ірану та закликав знижувати ціни та більше бурити прямо зараз.
Про це він написав у соцмережі Truth Social.
"Всі, знижуйте ціни на нафту. Я бачу! Ви граєте на руку ворогу. Не робіть цього!" – написав він.
"До Міністерства енергетики: БУРІТЬ, КРИХІТКО, БУРІТЬ!!! І я маю на увазі ЗАРАЗ!!!" – додав Трамп.
У понеділок ціни на нафту (Brent) ненадовго перевищили $80 за барель, але протягом дня відскочили десь до рівня $77 за барель. Для порівняння у травні ціна складала близько $64 за барель.
Як повідомлялося, після повернення до Білого дому Трамп видав низку указів щодо довкілля: вийшов з Паризької кліматичної угоди та пообіцяв "бурити, крихітко, бурити" нафту.
Раніше сьогодні голова МЗС Естонії закликав ЄС знизити цінову стелю на російську нафту до $45 за барель.