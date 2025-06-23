Суми за три дні?
Суми за три дні?
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Як соцмережі ілюструють сколіоз влади
Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
Ексклюзив Якщо роблять по 6 КТ на день в лікарні — треба змінювати її менеджера, — Ляшко
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Віктор Ляшко: «Найбільш незадоволеним буде той, хто робить усе правильно»
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
ГоловнаСвіт

Трамп закликав знижувати ціну на нафту та більше бурити

"До Міністерства енергетики: Буріть, крихітко, буріть!!! І я маю на увазі зараз!!!", - написав Трамп.

Трамп закликав знижувати ціну на нафту та більше бурити
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп відреагував на зростання цін на нафту після ударів Ізраїлю та США по Ірану та закликав знижувати ціни та більше бурити прямо зараз.

Про це він написав у соцмережі Truth Social.

"Всі, знижуйте ціни на нафту. Я бачу! Ви граєте на руку ворогу. Не робіть цього!" – написав він.

"До Міністерства енергетики: БУРІТЬ, КРИХІТКО, БУРІТЬ!!! І я маю на увазі ЗАРАЗ!!!" – додав Трамп.

У понеділок ціни на нафту (Brent) ненадовго перевищили $80 за барель, але протягом дня відскочили десь до рівня $77 за барель. Для порівняння у травні ціна складала близько $64 за барель.

Як повідомлялося, після повернення до Білого дому Трамп видав низку указів щодо довкілля: вийшов з Паризької кліматичної угоди та пообіцяв "бурити, крихітко, бурити" нафту

Раніше сьогодні голова МЗС Естонії закликав ЄС знизити цінову стелю на російську нафту до $45 за барель
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies