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Іран і Ізраїль ранком обмінялися повітряними ударами

Іран і Ізраїль ранком обмінялися повітряними ударами
Ракети, запущені з Ірану, над Єрусалимом, 13 червня 2025 року.
Фото: EPA/UPG

Іран та Ізраїль вранці понеділка завдали взаємних повітряних ударів. Унаслідок атаки в Ізраїлі без електроенергії – близько 8000 людей, пише BBC. Іранський удар припав на голову енергетичну компанію країни. 

Ізраїльська влада про пошкодження не завила. Про удари по Ірану ізраїльський міністр оборони сказав, що цілями були "символи режиму".

Іран також заявив про ізраїльський удар по ядерній станції Фордо, яку вчора атакували США. Тегеран стверджує, що цей удар загрози для громадян нібито не становить. 

Завод Форд проводив збагачування урану, про що МАГАТЕ заявляло ще декілька років тому. Ізраїль бив по цьому об'єкту від першого дня своєї операції "Лев, що повстає", та його зброї, як вважається, недостатньо для пробиття захисту. 

Що відбувається на Близькому Сході?

З 13 червня тривають повітряні атаки Ізраїлю проти Ірану в рамках операції, спрямованої на ядерне роззброєння країни. Іран завдає ударів у відповідь.

22 червня США долучилися до атак проти Ірану і вдарили по трьох об'єктах. Ще до цих ударів верховний лідер Ірану обіцяв "наслідки" для Штатів у разі будь-якої військової участі. 

Поки що Іран не перекрив Омрузьку протоку, від якої залежить понад 20 % усіх постачань нафти, але такий варіант вірогідний. 

Ціни на нафту вже зросли до рекордного із січня рівня і ризикують зрости ще більше, якщо протоку таки перекриють. Будь-яке зростання вартості нафти – на руку Росії. 
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