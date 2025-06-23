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Іран планує призупинити співпрацю із МАГАТЕ

Агентство звинувачують у тому, що воно не виконало жодного зі своїх зобов’язань і стало політичним інструментом.

Іран планує призупинити співпрацю із МАГАТЕ
Фото: IAEA

Член президії парламенту Ірану Рухолла Мотефакерзаде заявив про розгляд країною законопроєкту про призупинення співпраці із МАГАТЕ. 

Як пише Reuters, про це повідомляють іранські державні ЗМІ. 

"Ми в парламенті прагнемо ухвалити законопроект, який призупинить співпрацю Ірану з МАГАТЕ, доки ми не отримаємо об’єктивних гарантій професійної поведінки цієї міжнародної організації", – сказав спікер парламенту Мохаммед Бакер Калібаф, повідомляють іранські ЗМІ. 

Калібаф додав, що Тегеран не прагне розробляти ядерну зброю.

"Світ чітко побачив, що Агентство з атомної енергії не виконало жодного зі своїх зобов’язань і стало політичним інструментом", – додав він.

  • 12 червня рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій офіційно оголосила Іран таким, що вперше за майже 20 років порушив свої зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
  • Пізніше генеральний директор Міжнародної агенції з питань атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, що організація не може підтвердити факт розробки Іраном ядерної зброї.
  • А перед цим МАГАТЕ повідомило, що більше не може підтвердити місцезнаходження запасів іранського високозбагаченого урану.
  • Міжнародне агенство з атомної енергії повідомило, що скликає екстрене засідання через удари США по ядерних об'єктах Ірану.
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