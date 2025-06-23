Іран планує призупинити співпрацю із МАГАТЕ

Агентство звинувачують у тому, що воно не виконало жодного зі своїх зобов’язань і стало політичним інструментом.

Член президії парламенту Ірану Рухолла Мотефакерзаде заявив про розгляд країною законопроєкту про призупинення співпраці із МАГАТЕ.

Як пише Reuters, про це повідомляють іранські державні ЗМІ.

"Ми в парламенті прагнемо ухвалити законопроект, який призупинить співпрацю Ірану з МАГАТЕ, доки ми не отримаємо об’єктивних гарантій професійної поведінки цієї міжнародної організації", – сказав спікер парламенту Мохаммед Бакер Калібаф, повідомляють іранські ЗМІ.

Калібаф додав, що Тегеран не прагне розробляти ядерну зброю.

"Світ чітко побачив, що Агентство з атомної енергії не виконало жодного зі своїх зобов’язань і стало політичним інструментом", – додав він.