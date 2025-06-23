Іран планує призупинити співпрацю із МАГАТЕ

Член президії парламенту Ірану Рухолла Мотефакерзаде заявив про розгляд країною законопроєкту про призупинення співпраці із МАГАТЕ.
Як пише Reuters, про це повідомляють іранські державні ЗМІ.
"Ми в парламенті прагнемо ухвалити законопроект, який призупинить співпрацю Ірану з МАГАТЕ, доки ми не отримаємо об’єктивних гарантій професійної поведінки цієї міжнародної організації", – сказав спікер парламенту Мохаммед Бакер Калібаф, повідомляють іранські ЗМІ.
Калібаф додав, що Тегеран не прагне розробляти ядерну зброю.
"Світ чітко побачив, що Агентство з атомної енергії не виконало жодного зі своїх зобов’язань і стало політичним інструментом", – додав він.
- 12 червня рада МАГАТЕ ухвалила резолюцію, в якій офіційно оголосила Іран таким, що вперше за майже 20 років порушив свої зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї.
- Пізніше генеральний директор Міжнародної агенції з питань атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, що організація не може підтвердити факт розробки Іраном ядерної зброї.
- А перед цим МАГАТЕ повідомило, що більше не може підтвердити місцезнаходження запасів іранського високозбагаченого урану.
- Міжнародне агенство з атомної енергії повідомило, що скликає екстрене засідання через удари США по ядерних об'єктах Ірану.