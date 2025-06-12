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Reuters: у МАГАТЕ визнали Іран порушником принципу нерозповсюдження ядерної зброї

У організації вважають, що Іран вперше за майже 20 років порушив зобов'язання. 

Reuters: у МАГАТЕ визнали Іран порушником принципу нерозповсюдження ядерної зброї
Фото: IAEA

Рада директорів МАГАТЕ, що складається з 35 країн, у четвер, 12 червня, ухвалила резолюцію, в якій офіційно оголосила Іран таким, що вперше за майже 20 років порушив свої зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Як пише Reuters, про це повідомили дипломати на закритому засіданні.

"Рада вважає, що численні невиконання Іраном своїх зобов’язань з 2019 року щодо надання Агентству повної та своєчасної співпраці щодо незадекларованого ядерного матеріалу та діяльності в кількох незадекларованих місцях в Ірані... становлять невиконання його зобов’язань за Угодою про гарантії з Агентством", – йдеться в тексті резолюції ради Міжнародного агентства з атомної енергії, з яким ознайомилося агентство.

  • Наприкінці травня агенція писала, що країни Заходу мають намір домогтися від Міжнародної агенції з атомної енергетики визнання Ірану країною, що порушила принцип нерозповсюдження ядерної зброї. Цей крок може стати на заваді переговорам між Сполученими Штатами та Іраном щодо ядерної програми.
  • Хоча раніше у Ірані розглядали варіант допущення спостерігачів МАГАТЕ у рамках угоди із США. 
  • За даними Агентства, Іран виробив рекордний обсяг урану, збагаченого трохи нижче рівня, необхідного для створення ядерної зброї і стверджує, що не відмовиться від збагачення урану. 
  • Джерела агенції Reuters на початку червня стверджували, що Іран має намір відмовити Сполученим Штатам у підписанні договору, який би обмежував можливість Тегерана розробляти ядерну зброю.
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