Reuters: у МАГАТЕ визнали Іран порушником принципу нерозповсюдження ядерної зброї

У організації вважають, що Іран вперше за майже 20 років порушив зобов'язання.

Рада директорів МАГАТЕ, що складається з 35 країн, у четвер, 12 червня, ухвалила резолюцію, в якій офіційно оголосила Іран таким, що вперше за майже 20 років порушив свої зобов'язання щодо нерозповсюдження ядерної зброї.

Як пише Reuters, про це повідомили дипломати на закритому засіданні.

"Рада вважає, що численні невиконання Іраном своїх зобов’язань з 2019 року щодо надання Агентству повної та своєчасної співпраці щодо незадекларованого ядерного матеріалу та діяльності в кількох незадекларованих місцях в Ірані... становлять невиконання його зобов’язань за Угодою про гарантії з Агентством", – йдеться в тексті резолюції ради Міжнародного агентства з атомної енергії, з яким ознайомилося агентство.