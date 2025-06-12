Трамп не бачить потреби знову відтерміновувати підвищені тарифи

Президент США Дональд Трамп готовий продовжити відтермінування набуття чинності митних тарифів "дня звільнення", але переконаний, що в цьому не буде потреби.

Як пише Reuters, республіканець не наполягає на тому, що 8 липня стане останнім шансом для країн домовитися про більш вигідні торговельні угоди. Проте вірить, що всі, хто бажає, зможуть і так вкластися у ці часові рамки.

За словами господаря Білого дому, наразі тривають перемовини з 15 країнами та блоками, серед яких Південна Корея, Японія та Європейський Союз.

Трамп також пообіцяв в певний момент "розіслати листи усім, хто бере участь у переговорах". У них будуть міститися фінальні умови, на які Вашингтон готовий піти у кожному конкретному випадку - за принципом "приймай або йди".