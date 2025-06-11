ЄС хоче ввести санкції проти двох китайських банків за допомогу Росії

Також блок хоче запровадити санкції проти газопроводів Nord Stream, щоб гарантувати, що вони не відновлять роботу.

Європейський Союз запропонував запровадити санкції проти двох регіональних китайських банків, які нібито сприяли Росії в обході торгових обмежень ЄС, передає Bloomberg.

Згідно з проєктом 18-го пакета санкцій, фінансовим установам Євросоюзу буде заборонено проводити будь-які транзакції з цими банками, розташованими поблизу кордону Китаю з Росією. Їхні назви не оприлюднюютьь, оскільки санкції ще не опубліковані.

У документах зазначено, що ці фінустанови могли обробляти транзакції або надавати експортне фінансування для торгівлі, яка порушує режим обмежень ЄС. Також деякі з них нібито надавали послуги, пов’язані з криптоактивами, що допомагають Росії ухилятися від санкцій.

У новому пакеті санкцій також пропонують:

відключити понад 20 банків від системи SWIFT;

заборонити всі транзакції для зазначених кредиторів;

запровадити санкції проти газопроводів Nord Stream, щоб гарантувати, що вони не відновлять роботу;

знизити встановлену G7 стелю цін на російську нафту з $60 до $45 за барель (для цього потрібне погодження лідерів G7, саміт яких відбудеться наступного тижня в Канаді);

заборонити імпорт нафтопродуктів, вироблених із російської сировини, до третіх країн (за винятком партнерських держав);

посилити тиск на «тіньовий флот» російських танкерів, додавши до санкційного списку майже 80 нових суден (загалом понад 400);

розширити список обмежених товарів, зокрема машин та хімікатів, що використовуються для виробництва зброї;

додати майже 20 організацій, які, за оцінками ЄС, допомагають Росії обходити санкції.

Мета пакета — посилити тиск на Москву задля негайного припинення вогню та початку мирних переговорів з Україною.

Єврокомісія планує отримати підтримку всіх країн-членів до саміту в Брюсселі, запланованого на 26 червня.