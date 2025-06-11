Стрілянина в австрійській школі: поліція з’ясовує причини нападу

Поліція повідомила, що він залишив прощальну записку, яка не розкривала мотив нападу, і що трубчаста бомба, знайдена в його будинку, була несправною.

Австрійська влада розслідує, чому 21-річний озброєний чоловік застрелив 10 людей у своїй колишній середній школі, а потім покінчив життя самогубством, пише Reuters.

Інцидент став одним із найгірших спалахів насильства в сучасній історії країни.

Жертв знайшли як зовні, так і всередині школи, на різних поверхах. Внаслідок нападу близько десятка людей отримали поранення, деякі з них серйозні.

Поліція повідомила, що чоловік діяв сам, озброєний дробовиком та пістолетом. Вони перевіряють його будинок та інтернет, щоб зрозуміти, чому він відкрив вогонь.

Деякі австрійські ЗМІ повідомили, що молодий чоловік, ім'я якого не розголошується, очевидно, відчував себе жертвою булінгу, хоча поліція ще не підтвердила це. Влада заявила, що підозрюваний не закінчив навчання в школі.

Поліція повідомила, що він залишив прощальну записку, яка не розкривала мотив нападу, і що трубчаста бомба, знайдена в його будинку, була несправною.

Франц Руф, генеральний директор громадської безпеки, зазначив, що розслідування мотивів просувається швидко. “Ми не хочемо робити припущень на цей момент”, – сказав він ORF у вівторок увечері.

Цивільні мешканці Австрії чи не найбільше озброєні в Європі, повідомляє незалежний дослідницький проєкт Small Arms Survey. Напад викликав заклики до посилення законів про зброю, зокрема від мера Граца.

Поліція заявила, що стрілець мав зброю на законних підставах. За словами Руфа, австрійські закони про зброю суворі, справа розслідується. “Якщо є якісь лазівки, їх потрібно закрити”, – сказав він.