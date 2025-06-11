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Фінляндія знову викликала російського дипломата через порушення повітряного простору

Це стало вже другим подібним випадком менше ніж за три тижні.

Фінляндія знову викликала російського дипломата через порушення повітряного простору
Фото: Пресслужба МВС Фінляндії

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало російського дипломата у зв'язку з підозрою у порушенні повітряного простору країни 10 червня.

Про це пише Reuters.

Це стало вже другим подібним випадком менше ніж за три тижні.

На інформацією Гельсінкі, російський військовий літак увійшов у її повітряний простір біля узбережжя Порвоо на півдні країни. Зараз Фінська прикордонна служба розслідує цей інцидент.

“Міністерство закордонних справ запросило виконуючого обов'язки глави місії Росії виступити сьогодні з цього питання”, – йдеться у заяві фінського міністерства.

Support LB.ua

  • Фінляндія викликала посла Росії 26 травня через інцидент у тому ж районі за участю двох військових літаків.
  • Регіон Балтійського моря перебуває у стані підвищеної готовності після серії перебоїв у роботі електромереж, телекомунікаційних ліній зв'язку та газопроводів з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році, а альянс НАТО посилює свою присутність у цьому районі через фрегати, літаки та військово-морські безпілотники.
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