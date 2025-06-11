Фінляндія знову викликала російського дипломата через порушення повітряного простору

Це стало вже другим подібним випадком менше ніж за три тижні.

Міністерство закордонних справ Фінляндії викликало російського дипломата у зв'язку з підозрою у порушенні повітряного простору країни 10 червня.

Про це пише Reuters.

Це стало вже другим подібним випадком менше ніж за три тижні.

На інформацією Гельсінкі, російський військовий літак увійшов у її повітряний простір біля узбережжя Порвоо на півдні країни. Зараз Фінська прикордонна служба розслідує цей інцидент.

“Міністерство закордонних справ запросило виконуючого обов'язки глави місії Росії виступити сьогодні з цього питання”, – йдеться у заяві фінського міністерства.