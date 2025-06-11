ЄС додав Монако до чорного списку країн з відмивання грошей, Росію знову у нього не внесли

Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
У Донецькій області внаслідок обстрілу убито розробника дронів Максима Старостіна
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
ГоловнаСвіт

ЄС додав Монако до чорного списку країн з відмивання грошей, Росію знову у нього не внесли

Зі списку виключили Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об'єднані Арабські Емірати.

ЄС додав Монако до чорного списку країн з відмивання грошей, Росію знову у нього не внесли
Фото: З відкритих джерел

Європейський Союз додав Монако до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, прирівняв це надбагате середземноморське князівство до Сирії, М'янми та Буркіна-Фасо, пише Politico.

До списку додали Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал та Венесуелу. Виключили: Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об'єднані Арабські Емірати. Росія знову не увійшла в оновлений список.

Законопроєкт було опубліковано майже через тиждень затримки на тлі все більших спекуляцій щодо вибору виконавчого органу ЄС. Але документ є аналогічним тому, який був розповсюджений минулого тижня та з яким ознайомилося POLITICO.

Видання підкреслює політичну делікатність питання. Торік Європарламент, який може висловлювати заперечення проти списку, відхилив першу спробу виключити ОАЕ та відхилив ту саму пропозицію, яку за зачиненими дверима представила комісарка з фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке у січні цього року.

Законодавці також тиснули на виконавчий орган ЄС, щоб він включив Росію до списку, оскільки глобальний наглядовий орган FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) не зміг внести Москву до чорного списку минулого року через опір альянсу БРІКС, до складу якого входить Росія. Минулого тижня депутат від Європейської народної партії Чехії Людек Нідермаєр закликав Комісію “серйозно розглянути” внесення Росії до чорного списку у внутрішніх обмінах.Єврокомісія загалом погоджується з FATF, тому вона також включила Монако до списку країн, які мають недоліки у боротьбі з відмиванням грошей, але зобов’язалися їх подолати.

Support LB.ua

Згідно з даними Глобальної кампанії за правосуддя Магнітського, у Монако були заблоковані мільйони євро незаконних коштів, пов'язаних з шахрайством російських олігархів. Незважаючи на висвітлення цієї теми, жодних належних розслідувань не було розпочато.

Додамо, Politico акцентує увагу на відсутності у списку Об’єднаних Арабських Еміратів. ЄС змагається зі США за укладення торговельної угоди з країною. Опір його усуненню дещо пом'якшився після того, як країна надіслала письмові зобов'язання щодо зміцнення судової співпраці з євроблоком та Європолом, а також після парламентської місії до ОАЕ. Але деякі законодавці кажуть, що цього недостатньо. Наприклад, німецький депутат Європарламенту від фракції "Зелених" Расмус Андресен вважає, що “ОАЕ досягли недостатнього прогресу”, і минулого тижня заявив, що торговельна угода з Еміратами дозволить “злочинцям повертати незаконні кошти назад у нашу фінансову систему”.

Тим часом іспанські правоцентристи незадоволені усуненням Гібралтару.

Очікується, що комісарка Альбукерке незабаром офіційно зустрінеться із законодавцями, щоб обговорити це питання після тижнів неформальних двосторонніх зустрічей, щоб заручитися їхньою підтримкою, повідомили кілька чиновників.

  • Раніше Financial Times писав, що у Євросоюзі міркують над тим, щоб включити Росію до свого "сірого списку" країн зі слабким контролем над відмиванням грошей. Так брюссельські законодавці прагнуть посилити фінансовий тиск на Москву.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies