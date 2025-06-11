ЄС додав Монако до чорного списку країн з відмивання грошей, Росію знову у нього не внесли

Європейський Союз додав Монако до списку країн з високим ризиком відмивання грошей та фінансування тероризму, прирівняв це надбагате середземноморське князівство до Сирії, М'янми та Буркіна-Фасо, пише Politico.

До списку додали Алжир, Анголу, Кот-д'Івуар, Кенію, Лаос, Ліван, Монако, Намібію, Непал та Венесуелу. Виключили: Барбадос, Гібралтар, Ямайку, Панаму, Філіппіни, Сенегал, Уганду та Об'єднані Арабські Емірати. Росія знову не увійшла в оновлений список.

Законопроєкт було опубліковано майже через тиждень затримки на тлі все більших спекуляцій щодо вибору виконавчого органу ЄС. Але документ є аналогічним тому, який був розповсюджений минулого тижня та з яким ознайомилося POLITICO.

Видання підкреслює політичну делікатність питання. Торік Європарламент, який може висловлювати заперечення проти списку, відхилив першу спробу виключити ОАЕ та відхилив ту саму пропозицію, яку за зачиненими дверима представила комісарка з фінансових послуг Марія Луїс Альбукерке у січні цього року.

Законодавці також тиснули на виконавчий орган ЄС, щоб він включив Росію до списку, оскільки глобальний наглядовий орган FATF (Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей) не зміг внести Москву до чорного списку минулого року через опір альянсу БРІКС, до складу якого входить Росія. Минулого тижня депутат від Європейської народної партії Чехії Людек Нідермаєр закликав Комісію “серйозно розглянути” внесення Росії до чорного списку у внутрішніх обмінах.Єврокомісія загалом погоджується з FATF, тому вона також включила Монако до списку країн, які мають недоліки у боротьбі з відмиванням грошей, але зобов’язалися їх подолати.

Згідно з даними Глобальної кампанії за правосуддя Магнітського, у Монако були заблоковані мільйони євро незаконних коштів, пов'язаних з шахрайством російських олігархів. Незважаючи на висвітлення цієї теми, жодних належних розслідувань не було розпочато.

Додамо, Politico акцентує увагу на відсутності у списку Об’єднаних Арабських Еміратів. ЄС змагається зі США за укладення торговельної угоди з країною. Опір його усуненню дещо пом'якшився після того, як країна надіслала письмові зобов'язання щодо зміцнення судової співпраці з євроблоком та Європолом, а також після парламентської місії до ОАЕ. Але деякі законодавці кажуть, що цього недостатньо. Наприклад, німецький депутат Європарламенту від фракції "Зелених" Расмус Андресен вважає, що “ОАЕ досягли недостатнього прогресу”, і минулого тижня заявив, що торговельна угода з Еміратами дозволить “злочинцям повертати незаконні кошти назад у нашу фінансову систему”.

Тим часом іспанські правоцентристи незадоволені усуненням Гібралтару.

Очікується, що комісарка Альбукерке незабаром офіційно зустрінеться із законодавцями, щоб обговорити це питання після тижнів неформальних двосторонніх зустрічей, щоб заручитися їхньою підтримкою, повідомили кілька чиновників.